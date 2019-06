Ashley Benson, dedica della compagna Cara Delevingne/ “Mi ha aiutato ad amarmi”

Ashley Benson riceve una bellissima e romantica dedica d’amore dalla compagna Cara Delevingne. L‘occasione è arrivata durante il TrevorLIVE New York Gala, l’evento che ha come obiettivo la cessazione dei suicidi dei giovani appartenenti al mondo LGBTQ. Cara Delevingne seguitissima da milioni di persone ha così deciso di scendere in pista in prima linea portando il proprio messaggio e, contenmporaneamente facendo una speciale dedica alla compagna. “Mi ha aiutato ad amarmi quando ne avevo più bisogno – ha dichiarato Cara parlando di Ashley Benson – Mi ha mostrato cos’è il vero amore e mi ha mostrato come accettarlo, che è stato più difficile di quello che pensassi. Ti amo“, ha aggiunto emozionando tutti.



Ashley Benson e Cara Delevingne: un amore nato sul set

L’amore tra Ashley Benson e Cara Delevingne era stata già ufficializzato dalla modella che, nei giorni scorsi, aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram il video del bacio tratto dal film “Her smell” che le due hanno girato insieme e che ha fatto nascere il loro amore. In un’intervista rilasciata ai microfoni di E! News, Cara ha anche spiegato come mai abbia deciso di rendere pubblica la relazione in questo momento. “Perché è il Pride Monte e sono passati 50 anni da quello che è successo allo Stonewall”. C’è anche un altro motivo che ha spinto Cara ad uscire allo scoperto proprio adesso: “Siamo in prossimità del nostro primo anniversario, quindi perché no?” ha concluso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA