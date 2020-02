Ashley Graham mostra le smagliature post parto/ Top model contro il body shaming

La top model curvy Ashley Graham di recente ha postato un selfie sul suo profilo Instagram in cui mostra senza timore le smagliature post partum, di fatto sfatando un tabù e mostrando come anche il corpo di una modella conosciuta in tutto il mondo porta impressi i segni della maternità e di un cambiamento che è fisiologico. In un post che sembra indirizzato a molto uomini, oltre a tutti coloro che sul web praticano il cosiddetto “bodyshaming” nei confronti anche di chi, come la Graham, pur essendo molto bella viene spesso insultata per via del suo peso, la top model non solo si è agganciata a quel movimento che in Francia è nato sull’onda dell’hashtag #MonPostPartum ma ha ribadito il suo impegno in quanto tra le principali testimonial del fronte “body positive”, invitando tutte le donne a non vergognarsi del proprio corpo e a quelle che sono maggiormente in vista a non esitare di mostrarsi anche nei giorni successivi al parto. Come è noto si tratta infatti di un’esperienza a suo modo traumatica per una donna, tra disagi psicologici, perdite di sangue e forti dolori che possono anche durare per un certo tempo.

LA TOP MODEL ASHLEY GRAHAM MOSTRA LE SMAGLIATURE POST PARTO

Anche per questo motivo lo scatto che Ashley Graham ha postato su Instagram sa tanto di segnale di rottura e di invito non solo alle sue celebri colleghe ma a tutto l’universo rosa di smetterla di “autocensurarsi” per paura delle critiche. Nella foto scattata in bagno infatti il suo pancino spiega meglio di mille parole cosa deve sopportare una donna nei giorni successivi al lieto evento e per sua stessa ammissione dice che mai avrebbe immaginato di dover cambiare così tanti pannolini: “Il parto non è una cosa tutta rose e fiori” ha spiegato la diretta interessata ai suoi follower uomini e allo stesso tempo ha voluto rispondere a una polemica che aveva fatto molto discutere durante la recente notte degli Oscar quando l’emittente statunitense ABC non aveva voluto mandare in onda uno spot su una nota marca di assorbenti e che metteva in scena la quotidianità di una donna nel suo periodo post partum. “Same me, new stories” è il messaggio della Graham mentre mostra le smagliature sulla sua pancia, pur ammettendo che per lei non è stato certo facile accettare il modo in cui il suo corpo è cambiato, anche se è “di sicuro un promemoria che ci fa capire quanto sia fantastico perché genera la vita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA