Ashley Park in terapia intensiva, come sta/ “Ho avuto uno shock settico, ha infettato diversi organi”

Ashley Park finisce in terapia intensiva per shock settico: le sue parole

Ashley Park ha vissuto momenti di terrore a causa di uno shock settico, per cui ha rischiato la vita. L’attrice di Emily in Paris è finita in terapia intensiva per quella che inizialmente sembrava essere una semplice tonsillite. La 32enne ha raccontato l’accaduto ai fan sui social, spiegando cosa le sia accaduto.

“Mentre sono qui a elaborare quello che è successo e riprendermi dalle prime settimane del 2024, l’unica parola a cui riesco a pensare è “gratitudine”. Durante le vacanze da dicembre a Capodanno, quella che era iniziata come una tonsillite si è trasformata in un pericoloso shock settico, che ha infettato e colpito diversi dei miei organi. Sono grata che la mia salute sia migliorata, nonostante ciò che ci era stato detto inizialmente“.

Ashley Park dedica a Paul Forman: “Hai placato le mie paure”

Attualmente, come riporta una fonte vicina all’attrice, Ashley è stata gravemente malata ma “sta lentamente guarendo”. Accanto a lei nei momenti più difficili in ospedale l’attore Paul Forman, conosciuto sul set della terza stagione di Emily in Paris, e con cui si vocifera abbia una relazione mai del tutto confermata. I due attori, infatti, sono stati pizzicati dai paparazzi mano nella mano a ottobre, alla Beauty Dinner di The Hollywood Reporter.

“Hai placato le mie paure e mi hai sostenuto tra ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, un pronto soccorso spaventoso, innumerevoli esami e iniezioni, dolore lancinante e tanta confusione. Il tutto mentre eravamo soli dall’altra parte del mondo, lontano dalle persone che conosciamo”, ha scritto l’attrice sotto la foto in cui Forman è con lei in ospedale. “Ti voglio bene Paul, più di quanto riuscirò mai a dire“.

Visualizza questo post su Instagram













