Ashton Kutcher e Mila Kunis “Laviamo i figli solo quando serve”/ “Se c’è lo sporco”

Si sa, quando si parla di star hollywoodiane non è difficile trovarsi di fronte a comportamenti particolari e a stranezze. Anche Ashton Kutcher e Mila Kunis non sono da meno. I due attori hanno infatti raccontato le loro abitudini in fatto di pulizia durante il podcast “Armchair Expert”, scatenando un bel po’ di commenti, anche qualche critica. La coppia di attori ha infatti ammesso di lavarsi completamente solo se e quando necessario. Lo stesso accade con i loro due bambini che hanno 6 e 4 anni. Nel corso della chiacchierata hanno infatti dichiarato: “Se gli vedi dello sporco addosso lavali. Altrimenti non serve”. La coppia ha inoltre spegato che, dal loro punto di vista, “non ha senso usare il sapone tutti i giorni”. L’attore ha dunque ammesso di lavarsi solo ascelle e parti intime tutti i giorni, il resto solo quando strettamente necessario.

Ashton Kutcher e Mila Kunis, lei spiega: “Non avevo acqua da piccola”

Ashton Kutcher, durante la chiacchierata, ha raccontato come dopo la palestra lava solo la faccia per eliminare il sale del sudore. Il resto no. Mila Kunis ha ammesso invece di lavarsi il viso due volte al giorno. “Non avevo acqua calda da piccola”, ha raccontato: “quindi non mi facevo la doccia spesso ma anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati”. Insomma, un punto di vista comune per i due attori, adottato anche per i loro figli, che ha però sollevato qualche critica e commento scettico da parte dei fan (e non solo!)ah

