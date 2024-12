Anna Pettinelli determinata a mandare via Luk3 da Amici 2024: provinati 20 ragazzi

Doveva essere una settimana tranquilla per Luk3, che dopo tre sfide consecutive ha potuto finalmente indossare la sua felpa azzurra, ma la quiete è durata molto poco. Anna Pettinelli è decisa a mandarlo via dalla scuola, motivo per il quale ha riaperto i casting per gli aspiranti allievi, arrivando addirittura a provinarne venti in una volta sola. Il tutto è stato mostrato in diretta ai ragazzi in casetta, che hanno reagito basiti alla nuova ‘trovata’ della speaker.

Luk3 e i suoi compagni d’avventura hanno assistito a tutti i venti provini tenuti da Anna Pettinelli nello studio di Amici 2024, commentando anche con rabbia l’ostinazione della coach a trovare per forza qualcuno che mandi via dalla scuola l’allievo di Lorella Cuccarini.

La reazione di Luk3 e gli altri allievi ai casting di Anna Pettinelli

“Io sto cercando qualcuno da mettere in sfida con Luk3. – annuncia in studio Anna Pettinelli ai venti possibili sfidanti di Luk3 – Questo qualcuno deve essere artisticamente più pronto di lui, ma questo non sarà un problema, ma deve anche soddisfare degli standard che per me sono un pochettino più alti, anche rispetto agli altri professori.” In casetta, Luk3 commenta le parole della speaker: “Questa roba è davvero brutta. Il concetto dei provini ci sta, è ridicola questa cosa intorno.” Si scaglia contro Pettinelli anche Senza Cri, che è la più arrabbiata per la situazione: “Lo trovo anche brutto per gli altri giudici, non contano niente. Tu stai facendo i provini da sola per trovare qualcuno per eliminare un ragazzo che sta facendo il percorso con un’altra persona! Assurdo!” Dalla parte di Luk3 anche TrigNo (allievo di Pettinelli), Ilan Muccino, Antonia e Alessia, che trova il comportamento di Anna Pettinelli “imbarazzante”.

