Asia Argento all’Isola dei famosi? “Manco morta”/ “Neanche per 5 milioni”.. o bluffa?

Asia Argento ha detto no all’Isola dei Famosi 2021. La nota attrice e artista sembrava a un passo dall’accordo per la trasmissione di Mediaset, ma improvvisamente ha deciso di uscire allo scoperto per smentire le voci che si erano moltiplicate nelle ultime ore. Nelle storie di Instagram non è andata per vie traverse e ha specificato: “Ma manco morta, nemmeno per 5 milioni di euro. Ora basta, non faccio L’Isola dei Famosi“. Sicuramente è un dispiacere per i fan che aspettavano con grande ansia di vederla in un programma in grado di farla conoscere come persona dietro al suo volto noto da artista. Come mai Asia Argento ha tutta questa avversione per il reality che verrà condotto da Ilary Blasi? Peraltro, recentemente è stata impegnata in Pechino Express, quindi non sarebbe il primo programma di questo tipo per lei. C’è però chi sostiene che in realtà Asia Argento stia semplicemente bluffando. Secondo diversi fan, infatti, sarebbe ancora in corsa per il programma. Ma è difficile dirlo, visto che Mediaset non ha ancora dato notizie certe sul cast della nuova edizione.

Asia Argento no all’Isola dei Famosi: chi al suo posto?

Da giorni non si fa che parlare di Asia Argento e della sua possibile partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 in qualità di nuova concorrente. Dopo tanto chiacchiericcio, l’attrice ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, mostrandosi pure molto contrariata nel corso della diretta su Instagram. Recentemente si era pure parlato di una somma molto sostanziosa per lei, che però ha dichiarato di non essere minimamente interessata a prender parte a questo progetto. Insieme alla notizia del no di Asia Argento all’Isola dei Famosi arriva anche un nuovo nome che renderebbe molto felice il pubblico. Si tratta di Giulio Berruti, attore fidanzato da un anno con Maria Elena Boschi. Nato a Roma il 27 settembre del 1984 ha esordito al cinema oltreoceano recitando in Lizzie McGuire Da liceale a Pop Star nel 2003 quando aveva appena 19 anni. In Italia l’abbiamo visto invece per la prima volta in sala nel 2005 con Melissa P di Luca Guadagnino. In televisione invece c’è arrivato con la freccia nera di Fabrizio Costa, una miniserie del 2006.



