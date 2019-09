ASIA ARGENTO/ Lo scontro “via sfera” con Salvini (Live – Non è la d’Urso)

ASIA ARGENTO, RITORNO CON NUOVO LOOK

A cavallo del suo 44° compleanno, festeggiato lo scorso venerdì, Asia Argento ha scelto di fare un grande regalo ai fan. Ritornata sui social, lo shock è immediato e riguarda la prima foto che ha scelto di condividere. La vediamo bionda, con i capelli ancora più corti di prima, fisico asciutto e scolpito che non mostra i segni dell’età. Tatuaggi in bella mostra, ovviamente. Quattro mesi di assenza e un tuffo al cuore di tutti gli ammiratori che l’hanno sempre sostenuta, anche nei momenti più critici. Asia Argento conquista o divide, c’è poco da fare. La sua vena polemica è più che nota e non ha mai messo freni ai suoi pensieri, interessandosi anche di politica. Non stupisce quindi sapere che Asia Argento sarà uno dei protagonisti di Non è la d’Urso di oggi, domenica 22 settembre 2019. La vedremo all’interno di una delle sfere, pronta per dire la sua a Matteo Salvini. Come andrà a finire? Di sicuro lo scontro sarà più che interessante e siamo tutti curiosi di scoprire quali saranno i punti dolenti che l’attrice vorrà colpire durante il tu per tu con l’ex Ministro.

L’ASTA DEI BENI DI BOURDAIN

Le vacanze non sono ancora finite perAsia Argento e forse sono appena iniziate. Divisa fra lavoro e relax, la vediamo a Matera a bordo di un golf cart. Nelle Storie ci mostra un piccolo pezzo della sua giornata e lo scorcio che si vede dal balconcino della sua provvisoria location. Forse i fan in realtà sono più stupiti della decisione di Asia di cambiare del tutto look e puntare su un biondo improvviso che ci parla di trasformazione. Ha molte porte da chiudere la Argento, ma anche molte altre da aprire. Abile trasformista, l’abbiamo vista negli anni con i capelli lisci, ricci, mossi, neri, castani, a volte raccolti, molto spesso sciolti. Intanto i giornali parlano già di lei e del suo ritorno sui social, ma anche di quanto accaduto pochi giorni fa, quando i beni dell’ex compagno di Asia sono finiti in un’asta online. O meglio ci finiranno visto che l’appuntamento, ricorda il New York Times, è previsto per il prossimo 9 ottobre 2019. A meno di un anno dalla scomparsa di Anthony Bourdain, il nuovo addio riguarda questa volta alcuni dei suoi oggetti di scena. Circa 200 pezzi in tutto e con un valore che oscilla fra i 200 mila dollari e i 400 mila. Una collezione interessante, creata durante i suoi viaggi, e in cui spicca di sicuro il dipinto del sassofonista John Lurie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA