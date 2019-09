Asia Argento, nuovo look su Instagram/ Bionda e “più forte di prima”

Asia Argento is back: l’attrice e regista è tornata su Instagram e lo ha fatto in maniera decisamente originale. Poco presente sui social nell’ultimo periodo, basti pensare che l’ultimo post risale al 27 maggio 2019, l’ex giudice di X Factor ha pubblicato una foto in cui sfoggia un look totalmente nuovo: un sorriso enorme e, soprattutto, i capelli biondi. Addio alla capigliatura scura: la Argento ha svoltato e i suoi followers si sono divisi sulla scelta. E attenzione alla didascalia dell’immagine postata su Instagram: «Sono tornata, più forte di prima», accompagnata dagli hashtag harder, better, faster e stronger. Dopo mesi di silenzio e di vari accadimenti, dalla lite con l’ex marito Morgan alla morte di Peter Fonda, Asia Argento sembra pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo ma non solo…

ASIA ARGENTO CAMBIA LOOK: LA FOTO SU INSTAGRAM

Asia Argento è reduce da due anni tra alti e bassi, tra il caso Weinstein e il caso Jimmy Bennett, che l’ha costretta a rinunciare al ruolo di giudice di X Factor. L’attrice ha sempre rispedito le accuse al mittente, potendo fare affidamento al sostegno di tanti amici e colleghi. Ora inizia un nuovo capitolo della sua vita: il volto di Perdiamoci di vista e per Compagna di viaggio è tornata e lo ha voluto comunicare a tutti i suoi seguaci social. E sono già migliaia i like e commenti al post pubblicato su Instagram, ve ne proponiamo alcuni qua di seguito: «Sono molto felice di vederti di nuovo, ti mando il mio più grande affetto», «Stai benissimo con questo nuovo look», «Finalmente sei tornata, non vedevo l’ora». Non mancano i messaggi di amici del mondo dello spettacolo: segnaliamo quelli di Martina Attili, Vinicio Marchioni e dei Bowland.





© RIPRODUZIONE RISERVATA