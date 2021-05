Asia Argento spazza via il gossip su Corona/ “La notizia è che sono con i miei figli”

Asia Argento ancora “vittima” dei suoi sentimenti per Fabrizio Corona oppure legata a lui per sempre, tutto questo è quello che è stato detto in queste ultime ore, dal momento in cui è uscito il nuovo numero di Chi che in copertina ha proprio la figlia del famoso regista e produttore. Il gossip è letteralmente impazzito tanto che i titoli continuano ad arenarsi proprio sul discorso Corona ma a quanto pare la cosa l’ha infastidita e non poco visto che qualche ora fa, proprio sul suo profilo social, ha deciso bene di postare la foto della copertina, in cui appare con i suoi figli, ribadendo il concetto che la notizia non è quella relativa a Fabrizio Corona ma al fatto che si trova in vacanza con i suoi figli ed è tutto bellissimo.

Asia Argento spazza via il gossip su Corona?

Forse il periodo buio che ha attraversato negli ultimi tempi anche per via dello scandalo Weinstein e la morte Anthony Bourdain è solo un lontano ricordo o almeno i fan lo sperano e così lei, sui social, scrive: “La notizia è: sono stata in vacanza alle Maldive con i miei figli ed è stato magnifico. Oggi in copertina su @chimagazineit foto di @angelicadimajo”. La sua frase sembra proprio voler spazzare via il gossip e le polemiche di queste ore relative proprio alla questione Corona su cui, lo ribadiamo, nell’intervista pubblicata da Chi, rivela: “Non ho mai avuto un rapporto del genere siamo anime affini che si sono rialzate più volte, non abbiamo bisogno di dirci quanto ci vogliamo bene. È stato con me nei momenti più duri, quando ho perso mia madre mi ha esortato a reagire. Gli sono grata, averlo conosciuto è stato un bene e per lui io ci sarò per tutta la vita”.

