Asia D’Amato argento agli Europei ginnastica/ Terza medaglia per lei, con infortunio

ASIA D’AMATO ARGENTO NEL VOLTEGGIO

Terza medaglia per Asia D’Amato agli Europei di ginnastica artistica 2022: la kermesse è in corso di svolgimento a Monaco, e la diciannovenne di Genova sta illuminando nel migliore dei modi con un percorso straordinario, che le ha consentito al momento di vincere le prime medaglie a livello professionistico. Escludendo ovviamente quelle in ambito nazionale, che sono già state tante; Asia D’Amato si è superata in questi giorni a Monaco, e oggi nel volteggio è salita sul podio nel volteggio grazie alla medaglia d’argento. Tutto questo, nonostante un infortunio: la genovese infatti si è fatta male alla caviglia, ed è stata sorretta per abbandonare la pedana; tuttavia, il punteggio di 13.716 le ha consentito di ottenere il secondo gradino sul podio anche se la distanza rispetto all’oro è stata enorme.

A vincere la gara del volteggio infatti è stata Zsofia Kovacs, ginnasta ungherese che ha ottenuto lo strabiliante risultato di 13.933; il bronzo invece è andato al collo della francese Aline Friess, autrice di 13.599. Per Asia D’Amato si tratta come già detto della terza medaglia agli Europei di ginnastica artistica 2022: le altre due sono d’oro, nell’all around individuale e nella gara a squadre. Gli unici successi internazionali fino a questo momento erano maturati agli Europei juniores: a Glasgow la D’Amato era stata medaglia d’oro nell’all around e nella competizione a squadre, poi poco tempo fa ha portato a casa tre ori e due argenti dai Giochi del Mediterraneo che si sono svolti a Orano, in Algeria. Continua dunque la straordinaria ascesa della ginnasta ligure, sperando che l’infortunio non sia troppo serio…

