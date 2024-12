DIRETTA VIKTORIA PLZEN MANCHESTER UNITED, MATCH ATTESO

Grande attesa per una sfida interessantissimo sulle uniche due squadre che contano lo stesso storico in questa Europa League. La diretta Viktoria Plzen Manchester si giocherà giovedì 12 aprile 2024 alle ore 18:45. La squadra della Repubblica Ceca arriva dalla vittoria molto importante per 2-1 contro la Dinamo Kiev, la seconda di fila in Europa dopo aver superato con lo stesso risultato anche la Real Sociedad, riuscendo così a riscattare i tre pareggi di fila. Anche il Manchester United non ha ancora perso in questa competizione quest’anno, a dimostrazione di come questa sfida possa essere un vero e proprio spartiacque. I Red Devils sono reduci dal 3-2 europeo contro il Bodo Glimt.

DOVE VEDERE LA DIRETTA VIKTORIA PLZEN MANCHESTER UNITED, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Viktoria Plzen Manchester United dovrete essere necessariamente abbonati a Sky, l’unica emittente che detiene i diritti dell’Europa League. Per quanto riguarda la diretta Viktoria Plzen Manchester United streaming dovrete fare affidamento a Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN MANCHESTER UNITED

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni della diretta Viktoria Plzen Manchester United. Il club padrone di casa si schiererà secondo il 3-4-1-2 con Jedlicka in porta, difeso dal terzetto Markovic, Dweh e Jemelka. A centrocampo ci saranno Havel, Cerv, Kalvach e Souaré con Sulc dietro alla coppia Jirka-Vydra.

Il Manchester United replica invece con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Onana, pacchetto arretrato composto da Yoro, De Ligt e Martinez. Agiranno da esterni Diallo e Diallo con Casemiro e Mainoo in mediana. Fernandes e Rashford supporteranno Zirkzee.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIKTORIA PLZEN MANCHESTER UNITED

Per scoprire chi partirà favorito in questo incontro ci affideremo alle quote per le scommesse Viktoria Plzen Manchester United. In vantaggio nettamente la squadra di Amorim a 1.55 contro l’1 fisso a 5.73 per il Plzen e i 4.20 del pareggio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è quotato a 1.62 con l’Under alla stessa soglia a 2.30. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.67 e 2.10.