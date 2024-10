La 3a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 parte con un particolare focus sulla coppia di neosposi composta da Asia e Anthony. Un dettaglio in particolare avrà certamente colpito i telespettatori, ovvero i sorrisi smaglianti che si sono scambiati l’attimo dopo aver rimosso le bende sull’altare. Il fatidico sì è stato particolarmente lieto ed ha soddisfatto, per entrambi, le aspettative sia caratteriale che fisiche almeno alla prima impressione.

Il racconto degli attimi successivi al matrimonio di Asia e Anthony ha confermato le attese: tutta la famiglia, comprese le amicizie di entrambi, sembrano percepire le medesime buone impressioni. “Secondo me sono un match perfetto”, afferma Giulia – amica della ragazza – ma sono in particolare i loro stessi commenti a rendere evidente la complicità immediata tra i due. “Mi auguro che ci sia una prevalenza di cose che vadano bene, compresi gli intoppi per conoscersi meglio”.

Asia e Anthony, si parte per il viaggio di nozze con ottime attese e aspettative: “Il sogno di una famiglia…”

La diretta della 3a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 racconta il prosieguo dei festeggiamenti dopo le nozze di Asia e Anthony, un tripudio di positività da tutti i punti di vista. I commenti fuori campo dei due protagonisti mettono infatti in evidenza diversi valori positivi e tutto lascia pensare che la voglia di entrambi sia di dare un seguito alle prime complicità. “E’ un bel ragazzo poi mi sembra molto alla mano; ha un sorriso che mi fa sentire al sicuro, i suoi comportamenti mi fanno sentire protetta”. Queste le parole di Asia, e altrettanto dolci sono le considerazioni della mamma di Anthony: “Mi auguro che Anthony riesca con lei a costruire una famiglia perchè è il suo sogno”. Ora li aspetta il viaggio di nozze, sicuramente una prova non da poco per il futuro.