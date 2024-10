Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, anticipazioni terza puntata 2 ottobre su Real Time

Torna questa sera, 2 ottobre 2024, l’appuntamento con Matrimonio a Prima Vista Italia 2024. Siamo giunti alla terza puntata, dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, che ha segnato un esordio ricco di colpi di scena per le tre coppie di novelli sposi. I protagonisti di questa edizione – Erik e Valentina, Chiara e Pietro, Asia e Anthony – si sono conosciuti sull’altare e si sono sposati, poi sono partiti per la loro luna di miele. Cosa accadrà, invece, nella puntata di questa sera su Real Time?

Partiamo da Chiara e Pietro, che questa sera dovranno affrontare un dubbio importante a Matrimonio a prima vista: il loro rapporto può sfociare in amore o è destinato a rimanere soltanto un’amicizia? Di certo, nonostante la chimica dimostrata anche durante la luna di miele, il loro rapporto continuerà a non decollare, forse a causa di una mancanza di attrazione fisica?

Cosa accadrà alle coppie nella terza puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024?

Non vanno meglio le cose per la coppia composta da Erik e Valentina. Nel corso della terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024, tra i due novelli sposi si accentueranno crepe nate, soprattutto, da atteggiamenti distanti e scontrosi della donna. Erik cercherà di starle vicino e questo poterà i due a riavvicinarsi, anche fisicamente. Il life coach, inoltre, darà alla coppia un compito importante: ognuno dovrà scrivere le 10 caratteristiche che più l’hanno colpito dell’altro, cosa che aiuterà entrambi a piacersi di più.

Molto forte è stato sin da subito il feeling per Asia e Anthony. E infatti le cose per la coppia sembrano procedere molto bene. Per la luna di miele, arrivata dopo il matrimonio filato meglio del previsto, i due sono volati in Africa, a Capo Verde, e lì non sono mancati i primi baci. Nella puntata di questa sera, la coppia approfondirà questa conoscenza, comprendendo di avere anche un’affinità fisica.

Come vedere in streaming Matrimonio a Prima Vista Italia 2024

Tante sorprese ci attendono, dunque, nel corso della terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 che, ricordiamo, è visibile su Real Time, in prima serata, ma può essere vista anche in streaming, attraverso il sito di Real Time. Infine, per coloro che dispongono di abbonamento a Discovery+, la puntata di questa sera è già disponibile e lo è, in anteprima, anche la prossima.