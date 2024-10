Asia Marchesi e Anthony Giavarini stanno vivendo al meglio la loro avventura sentimentale a Matrimonio a prima vista 2024. La coppia prosegue con entusiasmo la luna di miele a Capo Verde, in Africa, il luogo ideale per divertirsi e proseguire la conoscenza. Non mancano momenti di tenerezza durante il viaggio, con Asia che è stregata dalla location circondante e lui è letteralmente ammirato dai suoi modi di fare. Giorno dopo giorno Asia e Anthony si avvicinano sempre più, anche se la moglie tiene particolarmente a mettere le cose in chiaro su alcuni paletti che intende osservare nella relazione.

“Se me la fai grossa ti elimino dalla mia vita“, dice apertamente la ragazza, che anche sul fronte delle amicizie fa capire di essere molto esigente e severa. Una presa di posizione che spiazza il buon Anthony, che dal suo punto di vista vede Asia come una ragazza molto semplice, solare e spensierata.

Anthony e Asia, Matrimonio a prima vista 2024: la convivenza inizia sotto una buona stella?

Evidentemente c’è qualcosa nel passato di Asia che la spinge a dire ciò che dice. Anthony sembra un po’ perplesso, più che altro non capisce cosa ci sia dietro lo scudo che Asia vuole mettere tra lei e le persone. Ad ogni modo, nei fatti, la ragazza si pone con molti meno grilli per la testa e non solo, promette al marito di fare il possibile per integrarsi appieno nel so gruppo di amici.

Un punto di partenza che Anthony apprezza e che dà fiducia in vista della convivenza che, per questa coppia, deve ancora iniziare. I presupposti sembrano buoni, ma anche per questa coppia di Matrimonio a prima vista 2024, le sorprese e i colpi di scena rischiano di essere dietro l’angolo… sarà così?