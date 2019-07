Asia Nuccetelli pentita del GF Vip “Non ero furba”/ “In Tv? Ecco perché non vado”

Asia Nuccetelli è molto cambiata da quando, alcuni anni fa, varcava la porta rossa del Grande Fratello Vip. Quella fu la sua prima esperienza televisiva: un’avventura importante per una ragazza che non è mai stata sotto le telecamere starci 24 ore su 24. La figlia di Antonella Mosetti sembra essersi un po’ pentita di quell’esperienza. Ne parla virtualmente con i suoi follower su Instagram, come riporta Today, ai quali, ricordando l’esperienza al Gf Vip, ammette: “Ero veramente piccola e con una mentalità diversa rispetto ad adesso. Ne ho viste di cotte e di crude e sono cambiata molto. Esperienza che forse va fatta con un altro pelo sullo stomaco e un’altra furbizia che a quel tempo non avevo”. Un’esperienza, dunque, che Asia non ripeterebbe, anche perché la sua vita oggi è molto diversa da quella di allora.

Asia Nuccetelli: ecco perché non torna in tv

Nella vita di Asia Nuccetelli oggi c’è lo sport. “Non sono un’influencer, non sono un’attrice o una blogger – ha chiarito la 22enne sui social, per poi specificare che -. Sono una sportiva. Quindi se capita ci vado in tv, ma solo se non ho gare e con un tempo limitato. Devo allenarmi tutti i giorni e non posso permettermi momentaneamente di andare a fare reality o altro”. La sua priorità è infatti l’equitazione. La figlia della Mosetti gareggia a . Proprio di recente però, il suo cavallo ha avuto un infortunio che lo costringe a fermarsi per diverso tempo. Brutta notizia che ha scatenato, qualche giorno fa, un lungo e sofferto messaggio scritto tra le lacrime dalla Nuccetelli sul suo Instagram.

