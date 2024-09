Chi è Alessandro Nuccetelli? Tutti lo conoscono per essere uno dei più grandi amici di Francesco Totti. Lui come er pupone era finito al centro del gossip nel 2022, dopo la clamorosa separazione con la conduttrice Ilary Blasi. Nato nel 1977, Alessandro Nuccetelli si è laureato all’Università di Brescia e ha poi seguito una carriera imprenditoriale nel settore dell’organizzazione di eventi. Oltre ad essere impegnatissimo come PR in quel di Roma, Alex – come lo chiamano tutti – è anche un grandissimo appassionato di body building ed è stato un campione italiano in questo settore.

Che dire del matrimonio tra Antonella Mosetti con Alessandro Nuccetelli? In passato l’imprenditore ha segnato di rosa le cronache gossip anche per le nozze con la famosa showgirl, dalle quali è nata anche Asia Nuccetelli, ex concorrente del Grande Fratello. Dopo otto anni di matrimonio, si sono lasciati nel 2003 ma ancora oggi conservano un buon rapporto, fatto di complicità e rispetto. Chiaramente, nel corso degli anni Alessandro Nuccetelli ha avuto altri flirt: uno con la bellissima modella Ilaria Santinelli, ma anche con Sara Tommasi e Melissa Satta, anche se nessuno di questi è mai stato confermato.

Alessandro Nuccetelli su Francesco Totti e Ilary Blasi: “Il loro matrimonio? Il più bello di tutti”

Negli ultimi anni nome di Alessandro Nuccetelli viene però citato per il legame con Francesco Totti e Ilary Blasi. In effetti, lui è il migliore amico del famoso calciatore, ed è stato suo confidente durante il brusco periodo della separazione. Non solo, era stato proprio lui a presentare la Blasi a Totti, e ironia della sorte la stessa identica cosa è avvenuta anche con Noemi Bocchi. Nel 2022 Alessandro Nuccetelli ha confessato al Messaggero che è stata Ilary a lasciare Francesco Totti, svelando che “se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato”.

Nuccetelli ha poi rivelato: “Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati“. Dopo il docufilm Unica di Ilary Blasi ha però ammesso di aver ricevuto una richiesta di 80.000 euro di danni da parte della conduttrice dopo essersi espresso sul documentario, confessando di essere dispiaciuto dato che è stata una persona alla quale ha voluto molto bene.