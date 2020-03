Asia Valente/ Bagno sexy con Antonio Zequila: ipnotizzato dal suo lato B (Grande Fratello Vip)

Asia Valente continua a regalare diversi momenti piccanti nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Questa volta a cadere nella sua trappola ad alto tasso erotico è stato Antonio Zequila, con il quale la bella biondina si è ritrovata a condividere un momento in vasca, tra diverse frecciatine maliziose. Mentre Zequila si gode un momento di relax, lasciandosi cullare dall’acqua che cade a cascata nell’ampia vasca, al suo fianco Asia assume pose sempre più provocanti che attirano in breve tempo l’attenzione di Antonio. A pancia in giù, rivela infatti di aver ricevuto un massaggio di Fabio (Testi, ndr). Zequila approfitta invece della posizione della giovane per consigliarle alcuni esercizi di gambe mirati a rendere più sodo il fondoschiena, fino a farlo diventare “esplosivo”. Lei ritorna a parlare del suo “lato B” che evidentemente apprezza ammettendo: “E’ sempre duro”, per poi lasciare da solo Zequila nella vasca, non prima però di avergli fatto nuovamente vedere un primo piano del suo lato migliore, tra una battutina maliziosa ed una risatina. Clicca qui per vedere il video (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Asia Valente, Grande Fratello Vip: le provocazioni divenute un must

Le provocazioni di Asia Valente sono ormai un must al Grande Fratello Vip 4. Dopo aver abbandonato l’idea di conquistare Andrea Denver, che intanto è finito nel mirino di Sara Soldati, la biondina ha deciso di puntare verso altri lidi. Durante una sauna a due, Fabio Testi si è proposto per fare un massaggio ai glueti all’influencer, che non si è di certo tirata indietro. “Non è tondo e duro”, ha detto Asia durante il massaggio, “questo è morbito. Fa se**o”. L’attore però ha deciso di non cadere nella provocazione ed ha riportato tutto a toni più pacati. “Mica vogliamo fare se**o qui, non scherziamo”, la ha risposto, “questo è un massaggio dermatologo”. Testi però è tracimato quando la Valente gli ha fatto i complimenti per la sua tecnica, sottolineando che per massaggiare lei bisogna davvero essere bravi. “Ne hai tanto”, ha replicato l’artista, “poi diventa piacevole dal punto di vista dei giochini. Hai un bel panettone! Un bel pandoro veronese, di quelli giusti da mangiare a Natale, ma anche a Pasqua”. I due poi si sono dati appuntamento per una nuova sessione terapeutica, che a quanto pare verrà fatta con l’olio. Nei giorni successivi, Asia ha parlato ad Aristide Malnati e Sossio Aruta del suo rapporto con gli uomini. “Cambio idea sui ragazzi come mutande”, ha detto la ragazza. “Ma allora chi si fidanza con te è dalla sera al mattino”, ha detto l’egittologo. “Non più di quattro mesi”, ha risposto alla Valente, “non riescono a stare ai miei ritmi. Io sono libera, indipendente, non mi piace che mi rubino lamia libertà, la mia persona. Gelosi di me, della mia vita…”. Clicca qui per guardare il video di Asia Valente.

