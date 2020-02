Asia Valente squalificata?/ Gaffe su Sanremo: fuori in tempi record? (Gf Vip 4)

Asia Valente potrebbe veder finire il suo percorso al Grande Fratello Vip 4 in tempo record. Subito dopo essere stata accolta nella Casa, l’influencer infatti ha infranto una delle regole dello show: non rivelare agli altri inquilini ciò che accade all’esterno. Parlando infatti del recente Festival di Sanremo, la Valente ha rivelato che fra Bugo e Morgan è scoppiata una lite furente sul palco dell’Ariston. Secondo alcune voci di corridoio, quanto accaduto potrebbe costare con facilità ad Asia la permanenza nella Casa, anche se il condizionale è d’obbligo. Non esistono infatti video accessibili al pubblico in merito alle sue esternazioni. Intanto la Valente cerca di conquistare il cuore di Andrea Denver, ricevendo però un due di picche. La biondina infatti è entrata nella Casa confessando di nutrire un particolare interesse per il modello e quando ne ha avuto la possibilità, ha subito chiesto ad Andrea di condividere il lettone insieme per la notte. “Sono un ragazzo serio. Sono fidanzato, capisci? E quindi non posso dormire con te per non turbare la mia ragazza”, le ha detto Denver. Parole a cui Asia però non ha creduto. Tanto che subito dopo è corsa da Pago a raccontargli tutto, incredula sul fatto che il modello sia fidanzato. “Denver non dorme con Asia perchè ha la tipa?”, ha detto il cantante, “ma non erano tutti single quando sono entrati qua? Va a capire”.

ASIA VALENTE PROTAGONISTA AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Asia Valente ha subito sedotto un concorrente del Grande Fratello Vip 4, anche se non rientrava nei suoi piani. L’ammiccante influencer infatti ha presto approfittato della piscina della Casa per fare qualche tuffo, anche se non per divertimento. Approfittando della musica e della presenza di Antonio Zequila, Asia si è lasciata andare con alcuni movimenti sexy a bordo piscina. Poco prima tra l’altro aveva chiesto proprio a Er Mutanda di spalmarle la crema sul lato B. Clicca qui per guardare il video di Asia Valente. Se il suo intento era di attirare in realtà lo sguardo di Andrea Montovoli, a sua volta in piscina e occupato a parlare con Patrick Pugliese, possiamo parlare di un nuovo fallimento. Doppio addirittura, se pensiamo che Zequila poi ha preferito dedicarsi ad un’altra delle new entry della Casa, Sara Soldati. Bisogna però darle atto di una cosa: Asia si è subito trovata a suo agio con gli scherzi di Patrick. Ha accettato infatti di diventare la complice dell’ex gieffino e di fare uno scherzo a Fabio Testi, infilandosi nel lettone di Fabio Testi. Sotto lo sguardo attento degli altri concorrenti del Gf Vip 4, l’influencer ha continuato lo scherzo, prima scompigliando i capelli dell’attore e poi nascondendosi con lui sotto al piumone.

