Asia Valente/ Con Denver non c’è futuro, ripiega sulle amiche (Grande Fratello Vip)

Asia Valente ha deciso di trasformarsi ad una delle bombe ad orologeria del Grande Fratello Vip 4. Invece di calmare gli animi, la biondina ha preferito aizzare ancora di più Paola Di Benedetto contro Antonio Zequila. Ovviamente dopo la lite accaduta fra i due in puntata, Asia ha preso le difese dell’ex Madre Natura e ha preferito prendere le distanze dall’attore. “Lo sai che sarebbe carino raccontare storie… solo che ormai Zequila è nostro nemico a quanto pare”, ha detto all’amica, “Siamo in guerra”. Parole pronunciate in modo sorridente, ma che lasciano intuire come in realtà la Valente parlasse sul serio. “Tutto dipende da lui, perchè noi siamo peace & love”, ha aggiunto, rivelando poi di aver sentito qualche battuta maligna nei loro confronti da parte di Zequila e Clizia Incorvaia. “Stanno lì a rosicare fino a lunedì, ma che cosa fanno. Io sono passata…. fidati che stanno rosicando da ieri”, ha sottolineato. Niente di più falso: in quel momento Antonio stava cercando di confortare l’ex di Francesco Sarcina, visibilmente distrutta dalla nomination ricevuta. Quest’affermazione da parte di Asia però è una possibile mina vagante, soprattutto perchè gli equilibri nella casa sono sempre più fragili e pronti a creare nuove fratture all’interno del gruppo. Clicca qui per guardare il video di Asia Valente.

Asia Valente, Grande Fratello Vip: il legame con Paola Di Benedetto

Non ci sono dubbi: Asia Valente ha deciso da che parte stare al Grande Fratello Vip 4. E non di certo dalla parte degli uomini della casa, da cui si tiene per ora a debita distanza. La biondina sta cercando di stringere un legame con Paola Di Benedetto, ma non sappiamo se questa scelta dipenda da una sua particolare strategia oppure no. Archiviato il capitolo Andrea Denver, che ha provato senza successo a conquistare, la Valente sembra essersi concentrata sul suo nuovo ruolo: mettere tutti contro tutti. Così non è strano vederla parlare alle spalle di Antonio Zequila, nel tentativo di alimentare la rottura fra l’attore e Paola. Un atteggiamento però che potrebbe mettere presto in guardia l’ex Madre Natura sul suo conto: Paola è sempre molto attenta ad analizzare le situazioni più disparate e farsi delle domande su chiunque le si avvicini. “Ciao Asi, questo post per dirti che sono fiera del tuo percorso”, scrive qualcuna sul profilo ufficiale della concorrente, “Ti seguiamo sempre, sei 100% te stessa, vera, spontanea e genuina. Stai dimostrano che oltre al tuo corpo c’è la tua simpatia e allegria, una ventata di freschezza all’interno della casa”. Non sappiamo di chi si tratti, soprattutto visto che la firma indica solo l’iniziale del nome, una A. “Non ci arrivano che lei fa tutto ciò per apparire e ci riesce molto bene”, commenta un ammiratore. “Simpatia e allegria, di intelligenza non se ne parla proprio?”, attacca invece un delatore.





