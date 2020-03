Asia Valente eliminata?/ Lite con Valeria Marini: è la nuova Antonella Elia… (Grande Fratello Vip)

Asia Valente sta vivendo dei momenti piuttosto duri al Grande Fratello Vip 4 e questa sera rischia di uscire grazie al televoto in corso. In questi giorni, l’influencer non si è fatta di certo amare dal pubblico da casa, già con il dente avvelenato per via dei comportamenti avuti fin dal suo ingresso. E anche fra i concorrenti c’è chi ha alzato un bel po’ i toni nei suoi confronti, ovvero Valeria Marini. Tutto è nato da un gesto della Valente, che ha poggiato un piatto con degli avanzi sul ripiano della cucina senza preoccuparsi di rimettere tutto in ordine. La showgirl a quel punto l’ha accusata di non muovere un dito per le pulizie e Asia è scoppiata a piangere. “In questa casa tutti sporchiamo e qualcuno spontaneamente si dedica nelle pulizie”, le ha detto Licia Nunez abbracciandola. “Io non ci penso, chiedetemelo voi per favore”, ha risposto Asia, “vi prego chiedetemelo voi“. A quanto pare la sua reazione avrebbe fatto cambiare idea a Teresanna Pugliese, che sulle prime l’ha inquadrata come una ragazza strafottente. “Ora sei nel fiore della tua età e capisco che sistemare la Casa sia l’ultimo dei tuoi problemi”, ha aggiunto l’ex tronista, “ma più avanti, quando andrai a vivere con qualcuno, quel qualcuno se ne va”. Dopo averle ricordato di non urlarle contro, visto che non è sua madre, Asia si è ritrovata di nuovo in scontro con Valeria. La showgirl infatti ha dubitato della genuinità delle sue lacrime, ipotizzando che il suo sconforto fosse legato in realtà al televoto. “Non mi stare addosso, mi stai mettendo l’ansia”, le ha risposto la Valente. Tutto però si è risolto per il meglio: a mente fredda, la Marini le ha chiesto scusa per aver esagerato e le due si sono abbracciate. Clicca qui per guardare il video di Asia Valente.

Asia Valente, Grande Fratello Vip: è riuscita a infastidire Aristide Malnati

Asia Valente è riuscita a concludere un’impresa particolare al Grande Fratello Vip 4: riuscire ad infastidire Aristide Malnati. I sostenitori dell’egittologo sanno bene quanto sia difficile pestargli i piedi, ma la coniglietta di Playboy ha oltrepassato alcuni suoi limiti. La ragazza infatti ha approfittato di un momento di relax del Mummy per saltargli addosso e fargli prendere un piccolo spavento. Un gesto che Aristide non ha gradito, come ha rivelato in un secondo momento ad Antonio Zequila. “Per fortuna che non ho il suo stesso linguaggio”, ha aggiunto, “mi sono svegliato e ho detto ‘mamma mia’“. Nonostante il legame creato nei giorni scorsi, Antonella Elia sembra non essere del tutto amica di Asia. In questa stessa occasione infatti, ha suggerito a Malnati di pensare a mettere in atto una sua vendetta ai danni della ragazza. Asia del resto ha avuto da ridire anche con Sara Soldati, con cui ha simpatizzato fin dal reciproco ingresso nella casa. Adesso si trovano entrambe in nomination ed è facile concludere che lo screzio avvenuto nei giorni scorsi sia dovuto anche a questo. Sara si trovava in giardino con il resto del gruppo a prendere il sole, quando la Valente l’ha raggiunta accusandola di aver preso un suo paio di occhiali da sole dalla borsa. Senza chiederglielo. “Svegliami. Chiedimi ‘Scusa Asia’…”, ha cercato di dire la biondina. “Ma scusa di cosa che me li hai presi tu la prima volta. Te lo devo chiedere io?”, ha risposto subito la Soldati. “Che c’entra, mica ho messo le mani nella tua borsa“, ha incalzato l’altra, “aspetta che mi svegli e ne parliamo, ma non mi mettere le mani nella borsa senza chiedermelo“. Dopo di che è rientrata in Casa, lasciando che la Soldati continuasse il discorso con qualcun altro. “Lei si è presa tutte le creme e le ha messe sul comodino“, ha sottolineato, “tutti gli occhiali e se li mette nella valigia. Tutto suo”. Clicca qui per guardare il video di Asia Valente e Sara Soldati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA