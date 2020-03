Grande Fratello Vip 2020 16a puntata/ Diretta ed eliminato: Asia Valente, Sara Soldati o Fabio Testi?

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2020 puntata 11 marzo

Mercoledì 11 marzo, in prima serata su canale 5, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini che, tuttavia, per l’emergenza coronavirus, come annunciato da Trash Italiano, dovrebbe condurre il reality show dallo studio 5 del Centro di Produzione di Cologno Monzese, lo stesso dal quale viene normalmente trasmessa La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Gli opinionisti, invece, dovrebbero essere presenti nello studio di Roma del Grande Fratello Vip 2020, ma naturalmente, non ci sarà il pubblico. L’eliminato della serata, inoltre, non dovrebbe andare in studio, ma non si sa dove andrà. Tutti i concorrenti, inoltre, potrebbero essere nuovamente informati della situazione che è sempre più grave e non è escluso che la produzione decida di lasciare a tutti i concorrenti la possibilità di lasciare la casa.

Coronavirus, niente sorprese per i concorrenti

La puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda su Raiuno sarà davvero particolare per i concorrenti, abituati a ricevere sorprese da parenti e amici. Nella casa, infatti, non potrà entrare nessuno per motivi di sicurezza. All’interno della casa, gli inquilini, pur essendo a conoscenza dell’emergenza coronavirus, non hanno ancora compreso la gravità della situazione. Probabilmente, questa sera, Alfonso Signorini li informerà della situazione per giustificare l’assenza del pubblico in studio e la decisione di non far entrare nessuno in casa. Come reagiranno gli inquilini più famosi d’Italia? Chiederanno di poter parlare con i propri cari?

Valeria Marini contro Antonella Elia

L’argomento più caldo della serata sarà lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia che, nel corso della settimana, sono tornate a scontrarsi. Tra le due donne non corre simpatia e l’ex valletta di Mike Bongiorno è ferma sulla propria posizione non avendo alcuna intenzione di fare pace con la rivale. Se, infatti, con Fernanda Lessa c’è stata una tregua, con la Marini non vede possibilità di avere un rapporto. “C’è stata una tregua, abbiamo fatto sport assieme e con lei si può parlare mentre con Valeria non è possibile, certo potremmo convivere ma è difficile”, ha detto parlando con Asia Valente. Valeria e Antonella, dunque, saranno le protagoniste di un nuovo confronto in diretta?

Grande Fratello Vip 2020: chi sarà eliminato tra Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi?

Uno tra Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi sarà eliminato nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. L’attore che ha chiesto ai propri compagni di mandarlo al televoto spera che sia proprio lui a dover lasciare la casa, ma i sondaggi considerano fuori Asia Valente. Quest’ultima non gode di grande simpatia tra il pubblico dopo aver insultato nuovamente Sossio Aruta nonostante il duro rimprovero ricevuto da Alfonso Signorini. A rischiare, tuttavia, è anche Sara Soldati che è immediatamente alle sue spalle nei vari sondaggi. Non rischierebbe l’eliminazione, invece, Fabio Testi che, qualora dovesse essere salvato dal pubblico, potrebbe anche decidere di lasciare spontaneamente la casa.



