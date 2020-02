Asia Valente provoca Antonio Zequila/ Video: reggaeton bollente in piscina al GF VIP!

L’ingresso delle tre nuove concorrenti del Grande Fratello Vip ha già stravolto gli equilibri della Casa. Inutile dire che il più contento di questi arrivi è stato Antonio Zequila. Dopo aver familiarizzato un po’ con la bellissima Sara Soldati, l’attore si è dedicato anche alla biondissima e provocante Asia Valente. In piscina, i due erano intenti a chiacchierare e rilassarsi quando il GF ha deciso di allietare il momento con un po’ di musica. Ed ecco che parte un raggaeton che scuote subito l’influencer che immediatamente lascia la piscina e inizia a muoversi a tempo sul bordo con i tipici passi sensuali di questa musica. Zequila non le toglie gli occhi di dosso e lei, d’altra parte, non sposta lo sguardo da lui.

Asia Valente stuzzica Antonio Zequila con un ballo hot!

Asia Valente ha già riscaldato l’atmosfera della Casa del Grande Fratello Vip grazie ai suoi balli sensuali. A “beneficiarne” soprattutto Antonio Zequila che si è poi avvicinato, ballando con lei in piscina schiena a schiena. I due si sono così divertiti a stuzzicarsi, tra risate e sguardi complici. La bella Valente sta già smuovendo le acque nella casa dopo aver fatto il suo ingresso tra queste parole: “Sono Asia, ho 23 anni. Sono assolutamente una tipa esplosiva, anzi boombastica. Sono una modella, influencer ma anche una coniglietta di Playboy. Sono molto seguita su Instagram, sono selvatica e ho un bel lato B. Sono anche molto logorroica e testarda. Finalmente si sta realizzando il mio più grande sogno, entrare nella casa del ‘Grande Fratello Vip’!”. (Clicca qui per il video)

