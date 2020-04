Asia Valente: “Signorini si è innamorato del mio c*lo”/ “Sarà mia la hit dell’estate”

È stata una delle protagoniste inevitabilmente più discusse del Grande Fratello Vip 2020 Asia Valente, resasi autrice di alcune uscite fuori luogo che hanno urtato la sensibilità dei suoi coinquilini e dei telespettatori. Poche ore fa la bionda influencer è intervenuta telefonicamente sulle frequenze dell’emittente radiofonica “Radio Cusano Campus”, rivelando il motivo della sua partecipazione al reality show targato Canale 5. “Ho partecipato al Gf Vip perché Signorini si è innamorato del mio c*lo, del mio twerk, e mi ha chiamato. Sono contenta per la vittoria di Paola Di Benedetto, perché siamo molto amiche e per una volta finalmente vincono i giovani. Antonella Elia? Viene contestata perché fuori dalla casa uno non capisce l’anima della persona: io posso dire che è un’ottima persona, così come Antonio Zequila”. Parole d’apprezzamento anche nei confronti di Valeria Marini, definita però dalla Valente troppo logorroica e un po’ fastidiosa con la sua “mania della pulizia”. Asia Valente ha tuttavia deciso di sorprendere tutti con un annuncio legato al suo futuro: “Non vedo l’ora che si ritorni alla vita normale, ho bisogno di registrare una nuova canzone e poi ho anche tante ospitate da fare in tv. Il mio primo singolo è uscito a novembre, adesso vorrei fare una hit estiva. La canzone è pronta, però dobbiamo ancora registrarla”.



