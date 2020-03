Asia Valente “Sono l’unica immune in Italia!”/ “Cerco un fidanzato per la quarantena”

Asia Valente le ha sparate grosse dentro la casa del Grande Fratello Vip 2020 e, a quanto pare, le spara anche fuori. Il primo strafalcione è arrivato già ieri sera quando la bella biondina, eliminata della puntata più triste della storia del reality, ha lasciato la casa senza passare dallo studio e finendo in quarantena a casa dove, però, non ci saranno le telecamere di Canale5 ma quelle del suo telefono. Nei giorni scorsi Asia Valente ha usato per ben due volte la parola Down rispondendo a qualche provocazione in casa di Cinecittà ma questa volta, se possibile, è andata addirittura oltre mostrandosi con la mascherina nelle storie e rilanciando al grido di: “Solo io sono immune, sono l’unica immune in Italia, meno male che sono immune…”.

ASIA VALENTE “IMMUNE AL CORONAVIRUS”, IL PRIMO STRAFALCIONE DOPO L’ELIMINAZIONE

A quanto pare Asia Valente non ha capito bene cosa le hanno spiegato nella casa del Grande Fratello Vip e nemmeno ultimamente quando un video di Michele Cucuzza ha messo insieme le ultime notizie sul Coronavirus. In particolare, nelle storie, Asia Valente ha detto ai suoi follower: “Vi sono mancata a quanto pare! Qui sono l’unica immune e non ci possiamo avvicinare! Sì, sono la prima e unica immune di Itlaia, dato che sono la prima ad uscire dalla casa del Grande Fratello VIP dopo questo virus che è in atto e sono l’unica immune“. Come se non bastasse, alla fine la biondina ha lanciato anche un appello disperato sui social dicendosi alla ricerca di un fidanzato da poter avere vicino in questo momento di quarantena. Riuscirà Asia Valente a superare questo periodo senza altri strafalcioni?

