Asilo abbandonato occupato da 13 anni: “Dateci una casa”/ Nola: “Ci prendono in giro”

Un asilo abbandonato e occupato da 13 anni a Nola, in provincia di Napoli: questo è uno dei casi che “Ore 14”, trasmissione di Rai Due condotta da Milo Infante, ha affrontato in occasione della diretta di oggi, martedì 11 ottobre 2022. In quel luogo, adattato a edificio abitabile, risiedono 23 bambini e 12 adulti, che vivono in condizioni igienico-sanitarie piuttosto precarie, tanto che a giugno un neonato è morto di stenti nella struttura, al cui interno gli inquirenti avrebbero verificato un danno da 15mila euro complessivi per allacci abusivi alla corrente.

Denise Pipitone, pista valtellinese/ Gijlia: "Nessuno mi ha cercata in 20 anni"

Pietro e Vincenzo Romano, due di coloro che abitano nell’asilo abbandonato di Nola, hanno sottolineato di essersi fatti carico di lavori di manutenzione per rendere la struttura più adeguata. Pietro ha detto: “Sto qui da circa 10 anni, ma ci sono altre persone che ci vivono da 13 anni. Io pago regolarmente la bolletta. Non abbiamo problemi nel mostrare come viviamo: ci sentiamo in difficoltà e cerchiamo un alloggio. Abbiamo fatto regolare domanda e ci prendono in giro”. Vincenzo gli ha fatto eco: “Dissi all’inizio in Comune che mi appoggiavo all’asilo per la residenza e sindaco e assessori mi promisero che mi avrebbero aiutato. Hanno speso addirittura 40mila euro per rifarci i bagni! Io da qui me ne voglio andare…”.

"Denise Pipitone, pista Danas andava battuta"/ Bruzzone: "Non si cercava Totò Riina…"

ASILO ABBANDONATO OCCUPATO DA 13 ANNI A NOLA, BORRELLI: “C’È CHI HA SCONTATO GLI ARRESTI DOMICILIARI IN QUESTO SITO”

Nel prosieguo di “Ore 14”, il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli è intervenuto sulla vicenda: “L’amministrazione comunale si assuma la responsabilità di spiegare perché questi occupanti abbiano la carta d’identità con questo indirizzo di residenza. A due metri da qui c’è la sede distaccata dall’università ‘Partenope’ ed è incredibile che la cosa sia emersa prepotentemente solo in queste ore. Alcuni di loro hanno scontato gli arresti domiciliari in questo sito, dunque non è una cosa ignota alle forze dell’ordine e al territorio”.

Enrico Mentana “Da piccolo facevo le cronache delle partite”/ “Lamberto Sposini..."

Il Comune di Nola non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sul caso dell’asilo abbandonato per via di alcuni impegni istituzionali da parte del sindaco, ma sono previste novità nel pomeriggio in tal senso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA