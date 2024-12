Allo scoccare delle ore 20:30 in punto – come ben saprete se siete soliti frequentare questi amatissimi ambienti – si terrà un nuovo concorso del Million Day e dell’Extra MillionDay che ancora una volta nella giornata di oggi, venerdì 13 dicembre 2024, potrebbe farvi vincere un potenziale premio da 1 milione di euro: ovviamente per farlo sarà necessario riuscire a centrare tutti e 5 i numeri che la Dea Bendata sceglierà allo scoccare dell’ora x dell’estrazione (appunto, le 20:30), ma la notizia migliore che possiamo darvi è che in realtà vincere in ogni caso in cui riuscirete ad indovinare almeno un paio tra quegli stessi numeri, senza alcuna rilevanza rispetto all’ordine di estrazione.

Precisato cosa dovrete fare per garantirvi un qualche ricco premio nel Million Day, vale la pena ricordare anche – per quanto ovvio possa sembrare – che per partecipare al concorso dovrete compilare l’apposita schedina collegata a questo ricchissimo gioco inserendovi cinque numeri che rappresenteranno la vostra puntata per piazzare quella che viene chiamata ‘giocata singola’; mentre se non riuscite a scegliere solamente 5 cifre, potreste anche optare per la cosiddetta ‘giocata sistemica‘ che vi permetterà (a costi variabili) di scegliere tra i 6 e i 9 numeri e uno tra il sistema ridotto che sviluppa solo una parte delle possibili cinquine con la vostra combinazione, o il sistema integrale che le svilupperà tutte.

D’altra parte, va anche detto che con la giocata sistemica (alla quale si può comunque applicare la versione Extra del Million Day, sempre raddoppiando il valore della puntata iniziale) i premi che potreste portarvi a casa saranno leggermente superiori dato che dovrete spendere leggermente di più: i valori variano in base ai numeri, ma in linea di massima il famoso milione potrebbe ammontare ad una cifra tra 1 milione e 5mila euro e 1 milione e 23mila euro (rispettivamente con 6 o 9 numeri giocati)!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra Million Day:

