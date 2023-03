Asilo cancella festa del papà: “Famiglia modello non c’è più”/ Polemica a Viareggio

Un asilo di Viareggio ha deciso di “cancellare” la festa del papà, eliminando il laboratorio dedicato alla ricorrenza che cade ogni anno il 19 marzo. Una scelta, quella compiuta dalla direttrice scolastica Barbara Caterini, che ha mandato su tutte le furie diversi genitori, ma che ha anche incontrato il favore di alcuni di essi. Intervistata dal giornale “La Nazione”, la direttrice ha spiegato: “5 o 6 genitori sono venuti a lamentarsi da me perché non trovavano giusto che in quel giorno i loro figli, che non avevano il papà, venissero esclusi da quell’attività e venissero pertanto indirizzati da un’altra parte. Ho trovato le loro lamentele condivisibili, perché un laboratorio organizzato in questo modo è discriminatorio nei confronti di chi non ha un papà”.

Bypassata quindi la festa del papà, presso la scuola dell’infanzia viareggina sarà indetta un’altra attività alla quale potranno prendere parte tutti i bambini con un parente qualsiasi: “Viviamo in una società diversa da quella di 50 anni fa, non esiste più una famiglia modello. Oggi ci sono situazioni aperte e particolari che devono essere rispettate e tutelate. Soprattutto da una scuola”, ha aggiunto Caterini.

FESTA DEL PAPÀ CANCELLATA DA UN ASILO DI VIAREGGIO: UNA PARTE DELLE FAMIGLIE PROTESTA

Su “Orizzonte Scuola”, però, viene documentato come alcuni dei nuclei familiari non abbiano reagito con entusiasmo alla cancellazione della festa del papà da parte dell’asilo di Viareggio, in quanto si trattava di una festa programmata a inizio dell’anno scolastico e annullata soltanto all’ultimo momento. Inoltre, “veniamo da tre anni di Covid in cui non era possibile fare nulla. Ci sono bambini che sono all’ultimo anno e che aspettavano in gloria questo giorno per condividere un po’ di tempo con il loro papà. Fra l’altro ci sono anche famiglie in cui il padre per motivi di lavoro ha poco tempo da dedicare ai figli e quello era per lui e per il figlio un momento importante”.

Pare addirittura che qualche padre avesse chiesto un permesso lavorativo per partecipare alla festa del papà presso la scuola dell’infanzia viareggina: “Invece che annullarla del tutto, poteva essere riprogrammata, permettendo anche alle mamme o ad altri componenti della famiglia di partecipare. I bambini sapevano della festa e adesso non è facile fare capire loro che non ci sarà”.











