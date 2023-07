Asilo nido comunale, 2.900 bambini senza un posto a Milano/ Gli istituti chiudono e le rette aumentano

Un’indagine di Altroconsumo ha spiegato che una famiglia di Milano spende all’ora per i figli il 22 per cento in più rispetto alle altre città in asilo nido. Il costo mensile di un figlio è circa un quinto del reddito familiare, tra i 620 e i 480 euro, a seconda del numero di ore che il bambino trascorre al nido. Come spiega Libero, “Noi Moderati” da tempo sta portando avanti una battaglia per un miglioramento del servizio. L’accusa è di immobilismo alla giunta rispetto alla situazione dei posti negli asili. “Eppure dal Piano nazionale di resistenza e resilienza sono stati stanziati fondi per 4,6 miliardi di euro per riqualificarne e costruirne di nuovi” spiega Paladino, consigliera.

“E quanti progetti ha presentato il Comune di Milano? Solamente uno da 5 milioni per la realizzazione di un polo dell’infanzia. Il ban- do, chiuso pochi giorni fa, sarà presto riaperto per effetto di una modifica del Pnrr. Una prova d’appello alla quale il sindaco questa volta non può mancare” sottolinea la consigliera di “Noi moderati”. Il problema è proprio che “La mancanza di asili nido induce le persone a lasciare il lavoro, in particolare le donne. E in una Milano che vuole essere inclusiva, questo rappresenta un ostacolo. Il sindaco e la giunta ascoltino e agiscano: i soldi ci sono”.