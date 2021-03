Aspirina alleata contro il covid?/ “Chi l’assume si ammala meno e guarisce prima”

L’aspirina potrebbe essere un ottimo medicinale per trattare il covid e nel contempo per prevenirlo. A sottolinearlo sono i colleghi di Wired.it, che citano lo studio condotto dai ricercatori del Leumit Health Services, della Bar-Ilan University e del Barzilai Medical Center in Israele, secondo cui le persone che assumono cardioaspirina, dal dosaggio minore rispetto alla normale aspirina, sembrerebbero ammalarsi meno di covid, ed inoltre, manifesterebbero meno sintomi quando si ammalano, negativizzandosi prima.

Sia chiaro, nessuno sta gridando alla scoperta del secolo, in quanto si tratta ancora di studi ancora preliminari, ma resta comunque una ricerca decisamente interessante tenendo conto del fatto che l’aspirina è un normale farmaco che si trova praticamente in tutte le case degli italiani. Gli studiosi hanno analizzato 10.477 diverse persone sottoposte a tampone molecolare fra il primo febbraio del 2020 e il successivo 30 giugno, verificando quante di esse fossero i positivi che assumessero la cardioaspirina.

ASPIRINA ALLETATA CONTRO IL COVID? IL COMMENTO DEGLI ESPERTI

Ne è emerso che coloro che assumono il farmaco hanno il 29% di possibilità in meno di infettarsi col covid. Inoltre, molte persone risultate positive al tampone ma assumenti cardioaspirina hanno mostrato sintomi lievi della malattia. Eli Magen del Barzilai Medical Center, che ha guidato lo studio, ha commentato: “Questa osservazione del possibile effetto benefico di basse dosi di aspirina sull’infezione da Sars-Cov-2 è preliminare ma sembra molto promettente”. Così invece il ricercatore capo Eugene Merzon, della Bar Ilan University Leumit Health Services: “L’attuale studio ha cercato di comprendere meglio i potenziali effetti benefici dell’aspirina nell’aiutare il sistema immunitario umano a combattere COVID-19. Abbiamo intenzione di indagare in una più ampia coorte di pazienti e in studi clinici randomizzati”. Infine il pensiero del dottor Len Horovitz, pneumologo del Lenox Hill Hospital,New York City, che ha detto: “L’aspirina ha certamente benefici anti-infiammatori, e se gli studi vengono condotti con gruppi più grandi, è concepibile che l’aspirina possa svolgere un ruolo nella prevenzione e nel trattamento del COVID in alcuni pazienti”. Già nelle scorse settimane uno studio italiano aveva dimostrato l’efficacia dell’aspirina contro il covid.

