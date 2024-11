Sull’assegno di inclusione dicembre 2024 c’è una novità. Solitamente l’ADI viene pagata seguendo un calendario ad HOC. Quest’anno però, la data di pagamento cade nel giorno di festa (domenica), e dunque anche l’accredito slitterà.

Ricordiamo – prima di vedere le nuove date di pagamento – che è essenziale firmare il Patto di Attivazione Digitale così da poter rientrare tra i beneficiari dell’assegno e poi verificare autonomamente l’avvenuto accredito.

Assegno di inclusione dicembre 2024: le nuove date

L’assegno di inclusione anche a dicembre 2024 seguirebbe il calendario annuale di sempre, che si differenzia in chi lo riceve per la prima volta e chi invece ottiene l’accredito con una certa regolarità.

Il calendario prevede il pagamento ogni 15 del mese nel caso in cui si ricevesse l’ADI per la prima volta, mentre il 27 di ogni mese qualora l’assegno fosse stato già accreditato (almeno per un minimo di una mensilità).

Il “problema” è che quest’anno è il 15 dicembre è domenica, motivo per cui i beneficiari che riceveranno l’assegno per la prima volta il primo giorno di lavoro utile e successivo (nonché lunedì 16 dicembre). Mentre chi ha già ottenuto l’ADI più di una volta o anche solo un mese, il pagamento per loro rimane al 27 dicembre.

É importante controllare l’ADI in modo autonomo, così da poter accertarsi che l’indennità venga mandata in modo corretto e nei tempi giusti.

Assegno di inclusione dicembre 2024: come controllarlo?

Controllare se l’assegno di inclusione di dicembre 2024 sia stato accreditato è semplice. L’importo spettante viene saldato nella Carta di Inclusione del beneficiario, dunque il primo check da fare è il saldo e la mattina stessa come previsto dal programma.

Chi volesse effettuare il controllo del saldo in modo autonomo gli basterà accedere al portale INPS e autenticarsi con CIE, CNS o SPID. Dopo aver effettuato il login è possibile visualizzare online il saldo della propria carta di inclusione.

Qualora la somma non risulti al mattino (del giorno di pagamento) è bene accertarsi – anche più volte – durante l’arco della giornata.