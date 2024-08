Per qualcuno l’assegno di inclusione di agosto 2024 arriverà prima del previsto. Anziché rispettare l’ordinarietà del 27 di questo mese l’INPS potrebbe accreditare l’importo (vedremo a chi) anche prima di Ferragosto.

Un sospiro di sollievo per chi vorrebbe trascorrere le vacanze estive con maggior serenità proprio grazie a questa sorpresa. Ogni mese l’INPS si accinge a comunicare tempestivamente gli accrediti, e per agosto – come anticipato – è previsto un anticipo interessante.

Assegno inclusione agosto 2024: quando viene pagato?

L’INPS ha provveduto a pubblicare le date per il pagamento dell’assegno di inclusione di agosto 2024 e come accennato a gran sorpresa per qualcuno l’importo potrebbe arrivare prima di Ferragosto.

L’ADI ha sostituito ufficialmente il Reddito di Cittadinanza e può essere cumulato insieme agli altri bonus per i genitori disoccupati. Ma parlando del pagamento, chi potrà riceverlo con largo anticipo?

L’anticipo dell’assegno verrà elargito ai cittadini a cui è stata approvata l’istruttoria e dunque a coloro a cui verrà data prima ricarica. Il pagamento per loro partirà dal 14 agosto e dunque l’accredito potrebbe esser già visualizzato prima di Ferragosto.

Mentre per i beneficiari della misura (già valida e in corso) l’accredito INPS dell’ADI partirà il 26 agosto (possibilmente visualizzabile già il giorno dopo, martedì 27 agosto oppure entro massimo il 28).

L’ente previdenziale sociale inizierà a lavorare sugli accrediti già lunedì 12 agosto, ed è per questo motivo che il pagamento per chi avrà la prima ricarica potrebbe arrivare tra il 14 e il 16 agosto massimo.

Verifica autonoma dell’accredito

Per chi non lo sa, è possibile visualizzare l’accredito in modo autonomo. Per farlo occorrerà accedere al portale Siisl con le proprie credenziali o con il messaggio inviato dall’INPS.

In alternativa è possibile rivolgersi agli ATM Postamat (inserendo carta e digitando il PIN personale) o ancora tramite il contact center (al numero verde 800.666.888 da rete fissa oppure al numero +39 06.4526.6888 da mobile o dall’estero).