Assegno unico 2023/ Inps e Banca d’Italia firmano l’accordo per le date dei pagamenti dei prossimi sei mesi

I pagamenti dell’assegno Unico sono molto attesi anche quest’estate, considerata l’importanza che questo contributo previdenziale ha per le famiglie italiane. Pensiamo infatti che l’assegno unico racchiude in sé tutti i vecchi contributi previdenziali per le famiglie italiane e viene erogato anche alle famiglie monoreddito o con genitori disoccupati e con figli. E allora in che date a luglio verrà pagato l’assegno unico 2023?

I NUMERI DELLE PENSIONI/ La verità scomoda per gli italiani

Assegno unico 2023: l’accordo tra Inps e Banca d’Italia per i pagamenti

Inps e Banca d’Italia hanno appena comunicato di aver concordato i pagamenti dell’assegno unico da luglio a dicembre 2023. Sono dunque state rese note le date degli ultimi sei mesi.

L’Inps ha concordato con la Banca d’Italia le date dei pagamenti delle rate da luglio a dicembre 2023. Per tutti coloro che hanno beneficiato dell’assegno unico già nei mesi precedenti o nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti saranno effettuati il 17, 18 e 19 luglio.

Salario minimo 2023/ Sindacati propongono 9 euro all'ora, ma c'è un problema di equità

Assegno unico 2023: le date dei pagamenti

Secondo il recente accordo stipulato tra INPS e Banca d’Italia, i pagamenti dell’assegno unico avverrano nelle seguenti date: agosto 2023: pagamento distribuito su tre giornate: 18 (venerdì), 21 (lunedì) e 22 (martedì);

settembre 2023: 15 (venerdì), 18 (lunedì) e 19 (martedì);

ottobre 2023: 17 (martedì), 18 (mercoledì) e 19 (giovedì);

novembre 2023: 16 (giovedì), 17 (venerdì) e 20 (lunedì);

dicembre 2023: 18 (lunedì), 19 (martedì) e 20 (mercoledì).

Solitamente, anche nei mesi precedenti, il pagamento dell’assegno unico avveniva sempre verso la metà del mese, ma naturalmente tutto dipendeva dalla data in cui le persone avevano presentato la domanda. Per quanto concerne le date di pagamenti degli ultimi sei mesi invece, queste sarebbero state nuovamente accordate tra l’istituto di credito e l’ente previdenziale.

Cassa integrazione straordinaria 2023/ Arriva la proroga del Governo con 13 mln (12 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA