Assessore Pierluigi Beghetto ucciso a Esino Lario, un arresto/ Colpito con un falcetto da giardinaggio

Pierluigi Beghetto, assessore comunale a Esino Lario (Lecco) nella giunta guidata dal sindaco Pietro Pensa, è stato ucciso poche ore fa in strada. Secondo la ricostruzione riportata dall’Ansa, sarebbe stato colpito con un falcetto da giardinaggio al culmine di una lite e i carabinieri avrebbero arrestato una persona ritenuta di interesse. Si tratterebbe di un vicino di casa della vittima e l’ipotesi sul movente punterebbe a tensioni di vicinato tra i due.

L’uomo, accusato di omicidio, sarebbe un 60enne individuato subito dopo l’avvio dei rilievi dei militari del Nucleo investigativo di Lecco. Pierluigi Beghetto aveva 53 anni ed era amministratore in carica nel piccolo comune dal 2020. Sposato e padre di due figli di cui uno minorenne, sarebbe stato assassinato intorno alle 9:30 a pochi passi dal centro. Il soggetto attualmente indagato sarebbe stato sentito per ore dagli inquirenti, ma non ci sono dettagli sul primo interrogatorio a margine del provvedimento.

L’0micidio nel cuore di un piccolo centro in provincia di Lecco

Esino Lario, comune di 700 anime nel Lecchese, è stato scosso dal delitto consumatosi poche ore fa, in pieno giorno. L’uomo fermato subito dopo dai carabinieri sarebbe un vicino della vittima che, da tempo, avrebbe avuto liti con Beghetto per questioni non meglio specificate. L’omicidio sarebbe avvenuto a pochi passi dal municipio, dove l’assessore svolgeva il suo ruolo di amministratore da circa 4 anni.

Pierluigi Beghetto faceva l’apicoltore e aveva anche un’azienda agricola, riporta TgCom24, nella quale in alcune occasioni avrebbe affidato dei lavori saltuari all’indagato. Il commento del primo cittadino Pietro Pensa è riportato dal quotidiano Il Giorno: “È una perdita incommensurabile per la famiglia, gli amici e tutta la comunità. Èra una persona eccezionale, buona e sempre disponibile con tutti”. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stato proprio il presunto omicida, che poi avrebbe confessato. L’assessore sarebbe stato raggiunto da diversi colpi alla testa e alla gola e non avrebbe avuto scampo.

