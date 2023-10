Assicurazione e Rc auto, ecco come risparmiare/ Dai siti comparatori all’aumento della franchigia

In tempo di crisi, fra inflazione, caro benzina e bolletta alle stelle, poter risparmiare è sicuramente una buona cosa, meglio se su sull’assicurazione dell’auto. Gli aumenti, anche in questo settore, sono stati notevoli ed inoltre come da statistiche l’Italia è il Paese dove l’Rc è più cara rispetto alle big europee. Come fare quindi per riuscire a tenersi in tasca qualche soldo? Qualche consiglio viene fornito da Il Giornale, per cui la prima cosa da fare sarebbe quella di confrontare le varie offerte delle compagnie assicurative. Fortunatamente non serve andare sul sito di ogni compagnia assicurativa o effettuare una visita di persona per fare il confronto, visto che online esistono dei comparatori come ad esempio segugio.it o facile.it, che permettono appunto di confrontare tutte le compagnie assicurative nel giro di qualche istante.

Il Giornale consiglia inoltre di aumentare la franchigia, leggasi la somma da pagare in caso di sinistro prima che l’assicurazione copra il resto, potrebbe aiutare ad abbassare il premio assicurativo. Fondamentale è comunque assicurarsi di poter coprire la somma in caso di incidente. Fra gli altri “trucchi” per pagare l’assicurazione auto di meno, vi è quello di mantenere un buono stile di guida e soprattutto non fare incidenti: così facendo si dovrebbero ottenere degli sconti sulla polizza. Altra cosa da evitare, oltre agli incidenti, sono multe e infrazioni stradali, ed inoltre potrebbero essere d’aiuto i dispositivi di sicurezza come ad esempio gli allarmi antifurto e le telecamere a bordo.

ASSICURAZIONE E RC AUTO, ECCO COME RISPARMIARE: CONTROLLARE EVENTUALI SCONTI

Così facendo si evitano furti o atti vandalici, e ciò ovviamente porta ad avere un’assicurazione più bassa. Altra opzione utile per abbassare il premio assicurativo è quello di dichiarare il conducente aggiuntivo nella famiglia che guida raramente come “guidatore occasionale”. Per diminuire il costo dell’assicurazione è bene anche guidare meno, di conseguenza sarebbe consigliato usare mezzi alternativi come ad esempio bus, taxi ma anche biciclette.

E’ sempre bene controllare se la compagnia assicurativa offra sconti per studenti, anziani, membri di associazioni o per l’utilizzo di dispositivi di monitoraggio alla guida. Infine, se si vuole risparmiare, si consiglia di optare per i pagamenti annuali o semestrali, per cui spesso e volentieri le assicurazioni offrono delle scontistiche rispetto al pagamento mensile.

