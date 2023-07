Assicurazione auto per alberi caduti/ Serve la polizza “eventi naturali”: prezzi e info

Il devastante maltempo che ha colpito la Lombardia negli ultimi giorni, ha provocato l’abbattimento di numerosi alberi e di conseguenza il danneggiamento delle auto: si è coperti dall’assicurazione? E’ questa la domanda a cui numerosi automobilisti stanno cercando di dare una risposta in queste ore, e in soccorso arriva il Corriere della Sera che ricorda che si è assicurati solamente se si ha l’opzione “eventi naturali” o “garanzia per eventi naturali”.

Si tratta di una copertura che non è di default e che copre appunto i danni derivati dalle situazioni di maltempo che si sono verificate in questi giorni, a cominciare dal nubifragio della scorsa notte di Milano. Tramite tali polizze assicurative l’automobilista non deve sborsare troppo denaro nel caso in cui la propria automobile dovesse subire dei danni derivanti appunto dalla caduta di alberi ma anche alluvioni, grandine, frane, uragani e tempeste, insomma, praticamente ogni evento atmosferico avverso.

ASSICURAZIONE AUTO PER ALBERI CADUTI: ATTENZIONE AL CONTRATTO

Bisogna però prestare attenzione ad alcuni numeri, a cominciare dall’importo della franchigia che in alcuni casi potrebbe coprire interamente il danno, come ad esempio la rottura del parabrezza dopo una violenta grandinata. Bisogna inoltre controllare quali siano gli eventi naturali inclusi nella polizza apposita, per evitare spiacevoli sorprese: magari si pensa che la caduta di un albero sia compresa e invece, al momento del bisogno, si scopre che non è così. A quel punto, una volta certi di essere “coperti”, si denuncerà il tutto alle forze dell’ordine per poi rivolgersi alla propria assicurazione che accerterà il danno tramite perito.

Solitamente la polizza eventi naturali ha un costo compreso fra i 40 e i 100 euro ma solitamente le compagnie assicurative tendono ad assicurare auto non troppo datate, attorno ai 10 anni di età, anche se non vi sono comunque limiti per legge. Ovviamente, visti gli eventi degli ultimi giorni, sarebbe forse il caso di assicurarsi per danni da eventi atmosferici: con 40/100 euro si evitano spese ben più salate.











