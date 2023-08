Assium: bollino ‘azienda affidabile’ per DuePuntoZero/ “Alleato per le imprese: risparmio tempo, energie e…”

“DUEPUNTOZERO” PREMIATA COL BOLLINO DI AZIENDA AFFIDABILE DI ASSIUM

Il comitato scientifico di Assium – Associazione Italiana Utility Manager – ha assegnato il bollino di “azienda affidabile” alla realtà “DuePuntoZero”, partner 24ore, certificando le competenze e il comportamento etico dell’azienda specializzata in fornitura di servizi ad aziende, privati e pubbliche. Ne dà notizia la stessa Assium illustrando le competenze e risorse implementate da “DuePuntoZero” nel proprio percorso all’interno del mercato delle utilities.

L’attestazione di qualità e affidabilità arriva dopo l’audit del comitato tecnico-scientifico di Assium che ha rilasciato la certificazione dopo aver eseguito tutti i protocolli: ricordiamo come il bollino di “azienda affidabile” venga assegnato ai soli soggetti «in linea con i principi di etica e di trasparenza nel rispetto del codice deontologico dell’Associazione Assium in riferimento alla Norma UNI 11782 del 2020». Dal mese di luglio anche “DuePuntoZero” è una delle aziende soggette al controllo continuativo del comitato tecnico- scientifico di Assium, che ne accerta periodicamente i requisiti di affidabilità. Come rileva ancora Assium, la sempre più incalzante richiesta da parte di aziende e piccoli investitori, desiderose di partecipare in maniera attiva alla transizione energetica attraverso una crescita sostenibile, «ha portato la maggior parte degli advisor ad adottare strategie di sviluppo aziendale incentrate sul rispetto dell’ambiente».

ASSIUM, LE UTILITIES E L’INNOVAZIONE DI DUEPUNTOZERO

Qui si inserisce l’innovazione e l’esperienza di “DuePuntoZero” che è riuscita a specializzarsi creando un piano di sviluppo ad hoc, rispettoso degli ideali aziendali e, allo stesso tempo, in linea con gli obiettivi preposti a favore dell’efficientamento energetico. «DuePuntoZero un servizio a 360 gradi che mira ad accompagnare e supportare il cliente al fine di generare un beneficio economico in maniera trasversale», rileva Assium dopo aver confermato l’assegnazione del bollino per l’anno 2023. L’attestazione rappresenta nei fatti un vantaggio competitivo concreto per l’azienda che la riceve e un’indicazione di qualità per i clienti che ricercano – ome nel caso di quest’ultima certificazione a DuePuntoZero – un player affidabile cui affidare il proprio piano di efficientamento energetico, grazie a servizi consulenziali in ambito di tecnologie e soluzioni innovative.

«DuePuntoZero nasce come bussola per orientare i clienti finali nel mare del libero mercato delle utilities», commenta Fabio Rondine, Utility Manager certificato Uni 11782:2020 e consulente di “DuePuntoZero”. Tale consulenza aziendale è mirata, prosegue la nota, «alla ricerca della miglior soluzione per le esigenze del cliente, vagliando i mercati, le offerte e i fornitori, mettendo al centro il cliente, seguendolo nel post contratto dandogli assistenza in caso di disservizi e supporto in caso di contenziosi con i fornitori. L’incontro con ASSIUM è stato conciliante e rinforzante per la mission della nostra società. Essere riconosciuti con una certificazione è un ulteriore passo verso la ricerca dell’eccellenza e della solidità, ma anche un modo per aiutare a normalizzare e far conoscere la figura dell’utility manager come esperto di un settore ancora troppo sottovalutato ». Durante la pandemia nell’anno 2020, le emissioni sono calate ma principalmente per la sospensione/rallentamento di molte attività industriali e nei servizi: «La prontezza italiana verso la transizione soddisfa solo il 56% della domanda. In questo contesto è fondamentale la presenza sul territorio di “bussole” come DuePuntoZero che contribuiscono a favorire la crescita aziendale senza perdere di vista l’ambiente», assicura Assium.

In particolare, l’attestazione di Affidabilità di Assium ha certificato nell’azienda “DuePuntoZero” «la formazione e la certificazione della rete vendita, il rispetto del codice di condotta commerciale, la trasparenza delle offerte, l’affidabilità della documentazione contrattuale, la corrispondenza con le fatture emesse, un servizio di post vendita di qualità». Il punteggio ottenuto da “DuepUntoZero” è stato di 90 punti su 120 complessivi, entrando così a far parte del gruppo delle imprese virtuose sottoposte al controllo continuativo di Assium che verifica con costanza: «DuePuntoZero, un prezioso alleato per imprese che ricercano il risparmio di tempo, energie e risorse in un contesto ampio di cura e attenzione all’emergenza climatica».











