Con l’arrivo della stagione fredda, gli impianti di riscaldamento entrano in funzione e, insieme a loro, aumentano le preoccupazioni per i costi in bolletta e l’impatto ambientale. Ma come possiamo riscaldare le nostre case in modo più efficiente, spendere meno e, al contempo, ridurre l’inquinamento?

Baxi ci viene in aiuto con una serie di suggerimenti pratici per ottimizzare l’uso della caldaia, garantire il massimo comfort e adottare uno stile di vita più sostenibile.

UE & AMBIENTE/ Ecco il progetto di 7 Paesi (e 16 partner) per proteggere il Mediterraneo

La sostenibilità, infatti, non è solo un concetto astratto, ma un insieme di comportamenti quotidiani che tutti possiamo mettere in pratica. Gestendo correttamente il nostro impianto di riscaldamento e utilizzandolo in base alle reali necessità, possiamo ridurre gli sprechi e contribuire alla tutela dell’ambiente.

Incentivi energia rinnovabile/ Contributi fino al 50%: come ottenerli (7 dicembre 2024)

Ecco sette consigli utili per risparmiare in bolletta: date uno sguardo alla lista e scoprite se li avete già messi in pratica tutti!

1. Mantenere la temperatura degli ambienti tra i 19 e 20 °C durante il giorno e abbassarla a 18 °C di notte può fare una grande differenza. Un solo grado in più aumenta il consumo di energia del 5%. Scegliere una temperatura adeguata non solo migliora il comfort, ma riduce significativamente i costi.

2. Per chi possiede una caldaia a condensazione, regolare la temperatura dell’acqua in riscaldamento il più bassa possibile è fondamentale per migliorare l’efficienza e mantenere una temperatura ambiente di circa 20 °C. Questo semplice accorgimento permette alla caldaia di lavorare in modo ottimale.

DAI BIORCARBURANTI ALL'IDROGENO/ La prova che il Sud può diventare hub energetico

3. Regolare la temperatura dell’acqua calda sanitaria direttamente dal pannello comandi della caldaia è un ottimo modo per evitare sprechi. Così facendo, non sarà necessario miscelare l’acqua con il rubinetto, riducendo sensibilmente il consumo di energia.

4. Prima di accendere l’impianto di riscaldamento, è importante sfiatare l’aria dai radiatori. L’aria intrappolata riduce l’efficienza termica perché non è un buon conduttore di calore. Con questo semplice intervento, il calore sarà distribuito in modo uniforme, migliorando il comfort e riducendo i consumi.

5. Far effettuare la pulizia annuale della caldaia è fondamentale per mantenerla efficiente. Anche uno strato di fuliggine di appena 1 mm nello scambiatore può aumentare il consumo energetico fino al 4%. Una manutenzione regolare garantisce prestazioni ottimali e risparmio sui consumi.

6. Evitare di coprire i termosifoni con mobili, tende o coperture. Questi ostacoli impediscono la corretta diffusione del calore negli ambienti, costringendo l’impianto a lavorare di più per raggiungere la temperatura desiderata. Liberare i termosifoni significa migliorare l’efficienza e ridurre i costi.

7. Se si utilizza un bollitore sanitario, è utile programmarne l’accensione e lo spegnimento per evitare che la caldaia si attivi inutilmente durante le ore notturne. Una gestione intelligente del bollitore garantisce una riduzione dei consumi e un utilizzo più efficiente dell’energia.

Seguendo questi semplici consigli, è possibile affrontare l’inverno con un comfort ottimale, risparmiando sui costi e riducendo l’impatto ambientale. Ognuno di noi, con piccoli gesti, può contribuire a un futuro più sostenibile.