ASSOLTO IMPUTATO PER UCCISIONE VIGILE A MILANO/ Il fratello: “E’ uno schifo”

Svolta nel processo per l’uccisione dell’agente di Polizia locale Niccolò Savarino, travolto da un suv il 12 gennaio 2012 durante un controllo di routine a Milano. Milos Stizanin, serbo di 26 anni che era in auto con Remi Nikolic, era l’imputato per l’omicidio del Vigile ed alla fine del processo in Corte d’Assise a Milano è stato assolto per “non aver commesso il fatto“. Una sentenza sorprendente che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima, su tutti il fratello Carmelo Savarino che ha rilasciato dichiarazioni permeate di grande amarezza riguardo la sentenza: “E’ uno schifo, non è giustizia, chi ha pagato per mio fratello?“. In base a questa decisione Stizanin è tornato libero, dunque completamente scagionato, la morte dell’agente Savarino secondo i giudici è imputabile solamente a Nikolic, che guidava il mezzo che ha investito la vittima.

SENTENZA VIGILE UCCISO, LA RABBIA DELLA FAMIGLIA