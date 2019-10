Assunzioni Ferrovie dello Stato 2019/ Trenitalia e Rfi: candidature entro 4 novembre

In questi giorni sono ripartiti i “Recruiting Day” di Ferrovie dello Stato per una nuova ondata di assunzioni e candidature nelle varie aziende del Gruppo Fs: da Trenitalia a Ferservizi, passando per Rfi, uno dei più grandi gruppi italiani si proietta verso un 2020 ricco di possibilità per giovani in cerca di nuove possibilità di lavoro. Per poter partecipare alle nuove selezioni – che riguarderanno diversi profili professionali rivolti ai giovani in tutta Ferrovie dello Stato bisogna inviare la propria candidatura entro le ore 12 del 4 novembre 2019 sul portale Gruppo Fs: se verrano poi superate le varie prove online a cui saranno sottoposti i richiedenti lavoro, i candidati passeranno all’effettivo Recruiting Day attraverso incontri conoscitivi che si terranno nei giorni 11 e 12 novembre 2019. Attenzione, la possibilità di candidarsi avviene solo per le figure “HR junior” e non è possibile applicare per più di una offerta di lavoro. Come spiega lo stesso servizio “Lavora con noi” dei Fs, il profilo da individuare è di persone «dinamiche, flessibili, con capacità di analisi, problem solving e di organizzazione del lavoro, passione per il risultato, vivacità intellettuale e orientamento al cliente, i quali saranno inseriti in un ambiente di lavoro dinamico e sfidante, all’interno del quale ogni persona avrà la possibilità di crescere professionalmente occupandosi di processi aziendali differenti».

ASSUNZIONI FERROVIE DELLO STATO: TUTTE LE NOVITÀ

Nello specifico delle assunzioni ricercate dal Gruppo di Ferrovie dello Stato, Trenitalia ricerca per l’area di Roma profili di data scientist esperto di innovazione commerciale laureato in scienze statistiche, economia e ingegneria e in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese B2. Sempre la principale azienda di trasporto treni italiana assume profili in zona Cagliari di esperto manutenzione laureato in ingegneria elettronica, elettrica, elettronica o meccanica. Per Rfi si ricerca invece risorse per esperto sviluppo hardware per apparati incorporati laureato in ingegneria elettronica (LM-08) da piazzare in località Osmannoro a Firenze; per Fse il Gruppo tramite il Recruiting Day ricerca ingegnere di qualità e di processo laureato in ingegneria meccanica, con una certa competenza in word, project, excel, power point, con una determinata capacità di access e Sap nella zona di Bari. Da ultimo, segnala Qui Finanza, la società Feverservizi ricerca controllori laureati in economia per le aree di Roma e Palermo; acquirente laureato in materie economiche per la zona di Roma; incaricato ausilio legale del territorio laureato in giurisprudenza per le località di Venezia e Palermo.

