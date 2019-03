Trenitalia, caramella alle donne per l’8 marzo/ Ma in Executive o se si acquista Menù

Trenitalia ha deciso di “rovinarsi” per omaggiare le donne nel giorno della loro festa. Il vettore ferroviario italiano ha preparato un regalo incredibile: una caramella gelèe Caffarel al limone… No, non è uno scherzo, anche se vorremmo davvero essere di fronte a una fake news. Ma non è finita qui: l’offerta è valida fino a esaurimento scorte. Già, perché andranno sicuramente visto che le donne non stanno aspettando altro che potersi gustare una caramella al limone mentre il treno su cui viaggiano accumula l’ennesimo ritardo… Sempre che riescano a partire, perché l’iniziativa cade in un giorno che si annuncia problematico per il traffico su rotaia: l’8 marzo è infatti una giornata di sciopero. Le Frecce, i treni speciali dove è stato previsto l’omaggio, dovrebbero viaggiare regolarmente, almeno stando a quanto riporta il sito di Trenitalia. E allora non dovrebbero esserci problemi per accaparrarsi la caramella? Il “genio” che ha partorito questa speciale iniziativa ha pensato davvero a tutto, anche a riservarla solo ad alcune donne, perché che festa della donna sarebbe senza un po’ di discriminazione? E quindi il regalo è riservato a coloro che viaggiano sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, ma solo per chi viaggia in Executive o acquista un Menù Easy Gourmet, usufruisce del servizio Bar o del Ristorante.

TRENITALIA, CARAMELLA ALLE DONNE PER L’8 MARZO

Le donne che non vedevano l’ora di avere una caramella al limone in omaggio da Trenitalia non facciano subito festa, anzi si mettano l’anima in pace. L’annuncio, presente sul sito, è stato prontamente rimosso dopo essere stato pubblicato. Facile intuirne il motivo: le polemiche scoppiate subito dopo. Se si è trattato di un errore o di un messaggio incompleto, perché magari Trenitalia stava pensando di regalare altro oltre alla caramella, non è dato saperlo al momento. Quel che è certo è che nel magico mondo di Internet non c’è niente che sparisce davvero. E infatti il comunicato di Trenitalia sta già facendo il giro dei social. Il messaggio era stato inserito nella sezione “Ristorazione a bordo”. Era intitolato “Festa della Donna”. Al momento non è seguita alcuna nota ufficiale per spiegare l’accaduto. C’è chi ha pensato ad uno scherzo, chi a una bufala. Del resto in occasione della festa della donna era facile aspettarsi un buono sconto, un upgrade omaggio, punti per la cartafreccia. Niente di tutto questo. Trenitalia ha fatto di più: ha pensato ad una caramella al limone. Ma salvo esaurimento scorte.

