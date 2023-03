Asteroide 2023 DZ2 è passato tra la Terra e la Luna/ Accade solo una volta a decennio

Un asteroide, il 2023 DZ2, sabato sera, è passato tra la Terra e la Luna. È un fenomeno che, come riportato da Usa Today, accade soltanto una volta per ogni decennio. Gli astronomi dell’osservatorio di La Palma nelle Isole Canarie, in Spagna, lo hanno scoperto a febbraio scorso e hanno continuato a osservarlo per avere un’idea migliore delle sue dimensioni e della sua orbita. Il suo diametro è compreso tra 134 e 305 piedi.

I rischi sono stati immediatamente esclusi, seppure le distanze siano ridotte rispetto alla maggior parte dei casi. 2023 DZ2 ha infatti mancato la Terra di 108.758 miglia, secondo il Center for Near Earth Object Studies della NASA. Per avere un’idea più chiara, la Luna è a 238.855 miglia dalla Terra. È per questo motivo che nell’emisfero settentrionale è stato possibile vedere l’asteroide con un telescopio di almeno 15 centimetri di diametro. Esso è apparso come una stella che si è mossa lentamente sopra l’orizzonte sud-orientale, a Est rispetto alle costellazioni di Orione e del Cane Maggiore e Minore.

Asteroide 2023 DZ2 è passato tra la Terra e la Luna: tornerà?

Gli astronomi hanno previsto che l’asteroide 2023 DZ2, passato tra la Terra e la Luna sabato sera, potrebbe avere un impatto con il nostro pianeta nei prossimi anni. Le possibilità sono di uno su 38 milioni, per cui molto remote. L’appuntamento, secondo le stime attuali, è per il 27 marzo 2026. La NASA ha affermato che, nel caso in cui l’impatto dovesse realmente avvenire, essendo il corpo più grande di 82 piedi ma più piccolo di 3.280 piedi, “probabilmente causerebbe danni locali all’area dell’impatto”. Non c’è, ad ogni modo, da preoccuparsi.

