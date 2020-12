AstraZeneca-Oxford, primi a pubblicare risultati vaccino Covid/ “La sicurezza è…”

AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno pubblicato i risultati della sperimentazione clinica relativa allo stadio finale del loro vaccino. Sono i primi ad averlo fatto e hanno scelto una rivista più che autorevole in materia scientifica, la brasiliana Lancet, confermando che il vaccino funziona in una media del 70% dei casi, con un’efficacia del 62% nel campione che ha ricevuto 2 dosi piene e del 90% nel campione che ha ricevuto prima mezza e poi una dose piena. Quanto già era emerso nelle scorse settimane dalle anticipazioni dei produttori rispetto all’esito della sperimentazione, ma che adesso assume una valenza ufficiale e consente alla comunità scientifica di analizzarli e di fornire adeguata comunicazione alla collettività, nella speranza che vengano sconfitte le resistenze di quanti ancora nutrono delle titubanze su sicurezza ed efficacia dei vaccini.

ASTRAZENECA-OXFORD, PRIMI A PUBBLICARE RISULTATI VACCINO COVID

Come sottolineato dalla rivista Lancet, quelli del binomio AstraZeneca-Oxford sono i primi risultati di efficacia pienamente sottoposti a revisione paritaria completa pubblicati per un vaccino anti-Covid, ha sottolineato Lancet. In una nota è stata la stessa casa farmaceutica a chiarire: “L’analisi ad interim degli studi di fase III di Oxford, Irbm e AstraZeneca pubblicati su The Lancet ha mostrato che il vaccino è efficace nel prevenire il Covid-19, senza casi gravi e senza ricoveri oltre 21 giorni dopo la prima iniezione“. Gli autori della pubblicazione, nella loro interpretazione dell’esito della sperimentazione, scrivono che ChAdOx1 nCoV-19, il nome del vaccino di AstraZeneca-Oxford, ha un “profilo di sicurezza accettabile” ed è stato trovato “efficace contro i casi di COVID-19 sintomatici in questa analisi intermedia degli studi clinici in corso“. Gli autori precisano inoltre di non essere “stati in grado di valutare la durata della protezione“, poiché i primi trial sono iniziati nell’aprile del 2020: “Ulteriori prove saranno richieste per determinare la durata della protezione e la necessità di dosi supplementari di richiamo del vaccino“.



