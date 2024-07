BioNTech, senza Covid 300 milioni di euro di perdite nel primo trimestre/ L’azienda: “Vendite aumenteranno”

Non è un momento semplice per BioNTech, proprietaria e produttrice legale del vaccino anti-Covid “Pfizer”. L’azienda sta attraversando un periodo complicato dopo aver generato 30 miliardi di euro di profitti sulle vendite del prodotto nel 2021 e nel 2022: senza altri prodotti autorizzati e con il mercato dei vaccini Covid-19 ormai definitivamente chiuso, BioNTech ha iniziato di nuovo a perdere denaro, come accaduto dalla sua creazione nel 2008 fino al 2021. Come riportato in un recente articolo del quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, l’azienda ha registrato perdite per 300 milioni di euro nel primo trimestre 2024 per un fatturato di 187,6 milioni di euro.

L’azienda sembra fiduciosa. secondo le sue proiezioni potrebbe raggiungere un fatturato totale circa 15 volte superiore a quello del 2024, cioè tra 2,5 e 3,1 miliardi di euro. Il direttore finanziario di BioNTech, Jens Holstein, ha spiegato: “Prevediamo di raggiungere circa il 90% del nostro fatturato annuo totale negli ultimi mesi del 2024, principalmente nel quarto trimestre del 2024”. Secondo il Der Tagesspiegel si tratta di proiezioni particolarmente ambiziose e forse poco credibili.

Le entrate di BioNTech saliranno in autunno?

Secondo il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, “nel 2023, le vendite del quarto trimestre di BioNTech non rappresentavano nemmeno il 40% delle vendite totali” mentre un anno prima erano addirittura inferiori al 25%. Anche la seconda metà del 2023 ha rappresentato solo il 62,2% delle vendite totali. Negli ultimi due anni, l’azienda ha fatto registrare un terzo delle vendite totali nel primo trimestre: dunque è difficile che i restanti mesi dell’anno siano così positivi come il direttore finanziario Holstein ha prospettato che siano.

Nonostante le stime siano piuttosto ottimistiche, bisogna tenere conto della stagionalità influenzale dei contagi da Covid, che torneranno probabilmente a rialzarsi in autunno. Inoltre, i 2,5 miliardi di euro di fatturato previsti per il quarto trimestre non sono molto lontani dalle cifre astronomiche che BioNTech ha incassato durante il periodo della pandemia di Covid-19: nel secondo trimestre del 2022, ad esempio, l’azienda ha realizzato un fatturato di 3,2 miliardi di euro mentre nel quarto trimestre era pari a 4,3 miliardi di euro.











