Il tecnico dell‘Atalanta dei miracoli Gian Piero Gasperini torna a parlare alla vigilia della gara di campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi, che domani sera ospiterà a San Siro la Dea in un anticipo decisamente scoppiettante, sfida che negli ultimi anni ha regalato grandi emozioni e tante reti. Nella conferenza stampa pre San Siro Gasperini ha fatto i conti, sottolineando come in attacco siano in pochi visto il recente infortunio di Zaniolo e quello più grave di Scamacca, che non tornerà in campo prima di sei mesi, per questo l’allenatore della Dea: “Mi aspetto 5/6 acquisti entro la fine del mercato, comunque davanti abbiamo segnato finora, semmai dobbiamo cercare di non subirne come a Torino, Retegui ha fatto due gol straordinari, il merito è suo” ha detto alla vigilia.

Non manca una battuta su Nicolò Zaniolo, l’attaccante ex Roma e Aston Villa che ha accusato qualche problema nelle ultime ore: “Il suo infortunio ci toglie qualcosa in attacco, era una scommessa e lo sapevamo, ad ora siamo al palo” ha commentato Gasperini.

Il mister della Dea, protagonista oggi nei sorteggi di Champions League 2024-2025, ha rivelato che tra gli assenti a San Siro contro l’Inter sarà out anche il difensore Hien mentre sarà della gara l’ex nerazzurro Juan Cuadrado, approdato nelle ultime ore all’Atalanta e che sembra aver superato i guai fisici che lo affliggevano negli ultimi giorni. Gasperini ha sottolineato la voglia di campo del colombiano, che per approdare a Bergamo si è anche decurtato lo stipendio, segnale di passione e nessun cedimento alle sirene estere, che hanno tentato Cuadrado con offerte sicuramente più ricche, ma che non si sono rivelate abbastanza.

E vedremo se l’ultimo giorno di trattative regalerà qualche altro colpo al calciomercato Atalanta, oppure la squadra resterà così almeno fino a gennaio.