DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV: LE ITALIANE

La diretta sorteggio Champions League 2024/2025 vedrà per la prima volta impegnate cinque italiane grazie al lavoro svolto dalle squadre di Serie A negli ultimi anni in Europa. Prima di vedere le fasce, ricordiamo una cosa: da quest’anno, i risultati in Champions League avranno un peso maggiore rispetto all’Europa League e di conseguenza anche rispetto alla Conference League.

Dunque se le due finali consecutive della Fiorentina in Conference League erano manna dal cielo per il calcio italiano e per un posto in più in Champions, scalando il ranking, questa volta potrebbe non bastare dato che ogni competizioni avrà un coefficiente differente.

Anche se non c’è ancora l’elenco completo delle partecipanti in Champions League, le fasce delle italiani sono già ufficiali. In prima ci sarà l’Inter che farà compagnia a Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Lipsia, Borussia Dortmund e Barcellona.

In seconda fascia troviamo tre italiane: l’Atalanta di Gasperini, la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Fonseca si trovano nella stessa situazione di Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Arsenal, Club Brugge e Shakhtar Donetsk.

La terza fascia è quella ancora con i lavori in corso. Al momento di sicuro ci sono Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Salisburgo e Young Boys. Gli altri quattro posti saranno decisi dagli esiti dei playoff: Qarabag-Dinamo Zagabria, Slavia Praga-Lille, Slovan Bratislava-Midtjylland e Stella Rossa-Bodo Glimt.

Infine la quarta fascia dove ci sarà il Bologna. Per chi se lo stesse chiedendo, i felsinei non hanno possibilità di scalare in terza con i risultati dei playoff dato che tutte e otto hanno un coefficiente maggiore del rossoblu che divideranno la quarta fascia con Celtic, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Girona, Stoccarda, Sturm Graz e Brest.

DOVE VEDERE DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere la diretta sorteggio Champions League 2024/2025, avrete diverse possibilità pre assistere all'evento, a partire da Sky e NOW. Le alternative sono visibili in diretta streaming ovvero Amazon Prime Video, Sky Go (applicazione di Sky) e i canali ufficiali UEFA, sia sul sito che sul canale YouTube, totalmente gratuito.

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV: GRANDI CAMBIAMENTI

Ci siamo, la diretta sorteggio Champions League 2024/2025 sta per cominciare. Mai come quest’anno è necessario spiegare il nuovo format dell’ex Coppa dei Campioni che passa da avere otto giorni da quattro squadre ad una classifica unica da 36 club, quattro in più della passata edizione.

Ci sarà dunque un maggior numero di partite dato che ai giorni, ogni squadra partecipante, disputerà otto partite invece che sei. Le novità non finiscono qui: se nelle scorse edizioni le sei partite veniva disputate contro tre squadre, stavolta ogni società ne sfiderà otto diverse.

Verranno infatti sorteggiate per ogni squadra due club per ogni fascia, affrontandone una in casa e una in trasferta. Nella prima fase non potranno esserci derby nazionali ci sarà un massimo di club della stessa nazione.

Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale. Dalla nona alla sedicesima andranno ai playoff da teste di serie mentre dalla diciassettesima alla ventiquattresima parteciperanno ai playoff da non teste di serie, sfidandosi dunque tra loro per un posto agli ottavi. Le restanti, dalla venticinquesima alla trentaseiesima verranno eliminate dalle competizione europee, niente retrocessione in Europa League.