Atlantic crossing/ Anticipazioni ultima puntata, 29 giugno: pericoli per Martha

Siamo arrivati alla fine di questa prima ed unica stagione di Atlantic Crossing, miniserie di carattere storico, creata da Alessandro Eik. L’ultima puntata avrebbe dovuto andare in onda il 26 giugno ma la Rai ha annunciato lo slittamento a oggi, martedì 29 giugno, su Rai 3 in prima serata. Saranno però due e non tre gli episodi in onda questa sera, il settimo e l’ottavo, rispettivamente dal titolo “Regali” (Gaven) e “Patria” (Hjemlandet). Stando alle anticipazioni riportate dal sito web Imdb.com, nel primo dei due episodi Märtha decide di raggiungere Franklin Roosevelt nella sua tenuta nello stato di New York. Incontrata la Principessa di Svezia, il presidente le comunicherà che i cacciatorpedinieri statunitensi sono pronti ad attraversare l’Atlantico per correre in aiuto degli Alleati. Intanto i piani di Elisa vanno avanti.

Atlantic Crossing 2, ci sarà?/ Il regista dice "no" alla seconda stagione

Atlantic Crossing, problemi per Martha nell’ultima puntata

Nel primo dei due ultimi episodi di Atlantic Crossing, Ragni si recherà in visita dalla cospiratrice, non sapendo chi è in realtà, in compagnia dei tre bambini, ma Eliza proverà a rapire i figli di Märtha ma sarà arrestata prima che sia troppo tardi e proprio grazie al presidente americano. D’altronde, la relazione tra la principessa di Svezia e Roosevelt solleverà i primi pettegolezzi nel corso del secondo degli episodi dell’ultimo appuntamento con Atlantic Crossing. Le notizie giungeranno anche ad Olav che, preoccupato per il suo matrimonio, deciderà di raggiungere la famiglia. La principessa, dunque, si troverà a combattere su più fronti e molteplici difficoltà.

LEGGI ANCHE:

NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio 28 giugno: Julia Durand è un'assasina?Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni episodio oggi, 28 giugno: Adam ha mentito?

© RIPRODUZIONE RISERVATA