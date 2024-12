Anticipazioni Endless Love, puntata pomeridiana del 12 dicembre 2024: Hakan spara ad Emir ma…

Cosa succederà nella prossima puntata della dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal, il Soydere riuscirà ad uscire indenne dall’incendio della sua abitazione divampato per opera di Emir? Le anticipazioni Endless Love della puntata del 12 dicembre 2024 svelano che sul luogo dell’incendio sono presenti tutti Kemal è bloccato nell’abitazione in fiamme mentre Nihan, disperata, cerca di fare di tutto per salvarlo ma verrà fermata da Emir.

Libera 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione fiction Rai1/ Lunetta Savino si sbilancia, quando in onda

Le anticipazioni Endless Love del 12 dicembre 2024 svelano che a questo punto sulla scena sopraggiungerà Hakan pronto a vendicarsi contro Emir. E per colpa di quest’ultimo che il suo matrimonio con Zeynep è saltato, l’uomo ha rapito il fratello del poliziotto e, sotto la minaccia di fargli del male, ha costretto Hakan a lasciare Zeynep all’altare. Il poliziotto si recherà armato di pistola nel luogo dell’incendio e punterà l’arma contro Emir, tuttavia proprio nel momento in cui starà per sparare sopraggiungerà Mehmet, uomo di fiducia dei Kozcuoğlu che a sua volta colpisce ad un mano Hakan ed il colpo va a vuoto.

Quale segreto nasconde Pietro di Libera, fiction di Rai1? È lui il padre di Clara?/ Spunta verità sul passato

Endless Love, anticipazioni puntata del 12 dicembre 2024: chi ha sparato a Leyla?

Le anticipazioni Endless Love della prossima puntata, svelano che i colpi di scena non sono finiti qui. Sul luogo dell’incendio Nihan verrà informata del tentato omicidio di Leyla, sua zia versa in gravissime condizioni dopo che qualcuno le ha sperato. Chi ha tentato di ucciderla? Leyla morirà o riuscirà a cavarsela? Per il momento la pittrice scoprirà solo che la donna è in fin di vita all’ospedale.

Ayhan sopraffatto dal dolore vorrebbe farsi giustizia da se ma per evitare che compia gesti inconsulti di cui potrebbe ben presto pentirsi, Kemal, con l’aiuto di Zehir, deciderà di scoprire chi avesse dei motivi per far del male alla donna, chi ha sparato a Leyla? I primi sospetti si concentreranno sulla famiglia Kozcuoglu. L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca è per domani, giovedì 12 dicembre 2024, sempre a partire dalle 14.10 circa su Canale5.

Come finisce Libera su Rai 1, anticipazioni ultima puntata di oggi 10 dicembre 2024/ Chi ha ucciso Bianca