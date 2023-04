ATLETICA/ La marciatrice Antonella Palmisano: “Ho pensato di smettere, non controllo la gamba…”

ANTONELLA PALMISANO: IL RIENTRO RISCHIA DI SLITTARE

Il calvario di Antonella Palmisano sembra non avere una fine. La campionessa olimpica, lontana dalle gare da quasi due anni, sembrava in procinto di rientrare. Domenica 30 aprile, alla 10 km di Madrid, avrebbe dovuto partecipare anche lei. E, invece: “In allenamento ho perso il controllo della gamba: io do l’impulso di marciare e la gamba scappa via, si mette a correre – ha raccontato la marciatrice attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport – Avverto spesso delle fitte e ho la sensazione di non avere la gestione dell’arto inferiore. Ho una autonomia di circa 40 minuti, poi provo dolore. Il problema probabilmente parte dal nervo sciatico come successo a febbraio del 2021. Ora aspetto il referto dell’ultima risonanza fatta per capire meglio la situazione. Psicologicamente devo dire di averla vista proprio nera, ho pensato addirittura di gettare la spugna”.

ANTONELLA PALMISANO: ORA VA UN PÒ MEGLIO MA È ANCORA GRIGIA…

Ma Antonella Palmisano non vuole mollare. Ha fissato un obiettivo, i Giochi di Parigi 2024, e farà di tutto per esserci: “Dopo aver fatto tutte le terapie possibili e immaginabili mi sono fatta operare sperando di essere in Francia, era l’unica soluzione per andare avanti. Ora va un po’ meglio, se prima la vedevo nera, ora diciamo che è grigia. Almeno adesso ho capito che il problema è individuabile, potrebbero esserci delle soluzioni. Prima mi sentivo ripetere sempre la stessa frase, ovvero che strumentalmente è tutto a posto. Il futuro? Sono stanca e frustata ma pronta a lottare ancora. Tornerò a Bologna dove mi sono operata, forse dovrò sottopormi a cicli di cortisone. Ho la fortuna di avere mio marito Lorenzo vicino ma anche lui è consapevole che si può cadere più volte ma rialzarsi è sempre più complicato. Il mirino, nonostante tutto, resta su Parigi 2024″.

