Diretta marcia 20 km femminile/ Streaming video Rai: Giorgi e Palmisano (Olimpiadi)

Nel caldo soffocante di Sapporo è attesa la diretta della marcia 20 km femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il via è alle 09:30 ore italiane di oggi, venerdì 6 agosto. C’è grande attesa anche perché oltre un quarto delle medaglie olimpiche azzurre arrivano dai “camminatori”. Non ci sono favorite d’obbligo oltre al terzetto cinese allenato da Sandro Damilano, per cui Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti possono giocarsela da outsider. Galvanizzata dal doppio oro di Jacobs e Tamberi, la spedizione azzurra è pronta dunque a calare altri due assi: ci sono i bronzi mondiali Palmisano e Giorgi, a cui si aggiunge Trapletti, quest’anno a un secondo dal personale con 1h29:58 a Grottaglie. La più titolata, Palmisano, è quella che sembra avere meno certezze, visto che tra maggio e giugno non ha potuto marciare per 40 giorni a causa di un’infiammazione al nervo femorale, quindi ha solo corso. La finanziera è reduce dalla vittoria nella 20 degli Europei, quindi le mancano giusto le “rifiniture”. Ma è su questo terzetto che poggiano le speranze italiane, visto che hanno maggiori possibilità.

DIRETTA MARCIA 20 KM DONNE IN DIRETTA TV E STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della marcia 20 km femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 potrebbe essere visibile su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe infatti mandare in onda l’evento (anche se probabilmente non in maniera integrale). Ma vi ricordiamo che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery+ che trasmetterà il programma integralmente. Inoltre, è garantita la visione in diretta streaming video, che però è inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player, con quest’ultima piattaforma visibile anche ai clienti di DAZN. Invece RaiPlay non ha i diritti per trasmettere le Olimpiadi di Tokyo 2020 in diretta streaming video.

MARCIA 20KM FEMMINILE OLIMPIADI DI TOKYO 2020: CINA CONTRO TUTTI

Antonella Palmisano, a cinque anni dal quarto posto di Rio de Janeiro, e nel giorno in cui compie 30 anni, vuole riprovarci dunque nella marcia 20 km femminile. Invece per Eleonora Giorgi, che col suo bronzo nella 50 km è l’unica medagliata azzurra agli ultimi Mondiali, è arrivata alla terza Olimpiade. Per lei però la gara di oggi è una tappa in vista delle rassegne internazionali del 2022, perché punta alla 35, che potrebbe essere la sua distanza ideale. Ma ovviamente c’è voglia di far bene. Per lei si profila una nuova sfida tra Cina e resto del mondo, visto che possono contare sulla campionessa olimpica e mondiale in carica Liu, l’argento di Doha Qieyang, senza dimenticare la neo primatista mondiale Yang. Si rivede la Russia, perché al via ci sarà Elvira Khasanova. Ma tutto può accadere e le due azzurre possono contare su Valentina Trapletti che completa il terzetto. Anche lei è molto legata alle Olimpiadi: laureata in Scienze del Turismo e Comunità locale, le ha anche studiate, infatti la sua tesi si è concentrata sulle Olimpiadi antiche e moderne. Ora può coronare un sogno che coltiva da bambina.

