Atomica Bionda/ Video, su Italia 1 il film con Charlize Theron (oggi, 17 maggio 2021)

Atomica Bionda sarà trasmesso su Italia 1 stasera, 17 maggio 2021. Il film è diretto David Leitch con la splendida e bravissima Charlize Theron nel ruolo di protagonista. Nel cast altri big hollywoodiani come James McAvoy e John Goodman. In origine il regista Leitch doveva girare con Chad Stahelski John Wick Capitolo 2. Il 2 ottobre del 2015 però decise di lasciare quella produzione per dirigere questo film. Inizialmente l’opera si intitolava The Coldest City come la stessa Graphic Novel dal quale è tratto. Il budget di film è stato fissato attorno ai 30 milioni di dollari con le riprese che si sono svolte tra Budapest e Berlino dal 22 novembre del 2015.

Atomica Bionda, la trama del film

Atomica Bionda è ambientato nell’anno 1989, a pochi mesi dal crollo del Muro di Berlino e dell’abbattimento della cortina di ferro che per quasi cinquant’anni aveva separato l’Europa in due blocchi geograficamente e ideologicamente opposti. Proprio nella capitale tedesca viene inviata la spia dell’MI6 Lorraine Broughton. La sua missione è recuperare una lista di nomi degli agenti occidentali in azione.

A cooperare con la donna ci sarà David Percival, direttore generale della sede di Berlino. L’obiettivo dei due è sventare un piano che rischia di mettere a repentaglio la vita di centinaia di migliaia di persone e smantellare in maniera definitiva tutti i sistemi di intelligence dei vari Paesi europei. Il finale è tutto da vivere e scoprire, come sempre sul filo dell’alta tensione.

Video, il trailer del film “Atomica Bionda”

